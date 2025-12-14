　
社會 社會焦點 保障人權

先賺900元卸心防！假投資設局「專人面交」　瑞芳警超商逮車手

記者郭世賢／新北報導

先給點甜頭再慢慢收網！詐騙集團假借投資名義，精心設計長達2個月的騙局，先讓被害人實際收到900元出金，成功卸下心防後，再層層誘騙加碼投資。新北市瑞芳警分局昨（13日）下午偵破一起假投資詐欺面交案件，於基隆市暖暖區一處超商當場查獲詐欺面交車手，及時阻止被害人再度交付大筆現金。

▲假投資設局專人面交 瑞芳警超商逮車手。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲假投資小額出金誘信任，瑞芳警暖暖超商查獲面交車手。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方指出，55歲周姓男子於今年10月6日在臉書接觸假投資廣告，加入名為「自得其樂」的投資群組，群組內成員不斷張貼獲利截圖及投資心得，營造穩賺不賠的假象。周男依指示於10月31日下載「萬通Plus」APP操作股票投資，詐騙集團並以話術包裝專業形象，使其深信不疑。

12月3日，詐騙集團刻意安排「首次出金」，以現金存款方式將900元匯入周男帳戶，成功營造「真的有賺錢」的假象。隨後，周男申請出金2萬8,000元時，卻遭客服以「帳戶金額不足」為由拒絕，反要求補繳25萬元才能繼續操作，並保證補款後即可正常出金。

▲假投資設局專人面交 瑞芳警超商逮車手。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲詐騙車手丁女（右）與周男（左）在超商完成現金面交，整個過程宛如合法投資交割。

為增加真實感，詐騙集團甚至安排「專人面交」。12月7日下午，詐團成員先致電確認周男當日穿著，晚間6時許，在基隆市暖暖區某統一超商內，一名自稱投資公司客服的中年女子現身，與周男完成25萬20元現金面交，整個過程宛如合法投資交割，進一步騙取其信任。

詐騙集團得手後仍不收手，隨即再要求周男加碼投資47萬1500元。周男未察覺異狀，甚至認為透過ATM提領金額過慢，改至新北市平溪區農會臨櫃提領45萬元準備交付。所幸行員察覺提領金額異常，立即通報家屬並通知警方，成功在最後一刻攔阻詐騙。

▲假投資設局專人面交 瑞芳警超商逮車手。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方當場查獲面交車手38歲丁女，並查扣偽造的「碩元投資有限公司」合約書、工作證等相關證物。

瑞芳警分局接獲通報後，立即整合十分派出所、平溪派出所及偵查隊成立專案小組，並由被害人配合誘捕。警方於12月13日下午4時13分，在基隆市暖暖區暖暖街一處超商內埋伏守候，當場查獲前來面交的38歲丁姓女子，並查扣偽造的「碩元投資有限公司」合約書、工作證等相關證物。經查，丁女另涉公共危險及多起詐欺前案，全案依法移送偵辦。

瑞芳警分局提醒，近來假投資詐騙常以「小額出金測試信任」、「客服專人面交」等手法誘騙民眾，等察覺異狀時往往已損失慘重。呼籲民眾切勿輕信網路投資群組及不明投資APP，凡要求補款或面交現金者，幾可確定為詐騙，應立即停止交易，並撥打165反詐騙專線查證。

