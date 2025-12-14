　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

▲國防部修改「」。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部預告修改「體位區分標準」，加嚴血壓判別依據。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

涉閃兵案的藝人過半找集團偽造血壓病例，國防部與內政部重新檢討193項役男體位區分標準。國防部前天預告修法方向，未來中度、重度高血壓經治療，無實質器官病變者各別列為為替代役體位A級、B級，且應住院1至3天接受24小時連續血壓紀錄；另免役體位則需依高血壓合併器官病變及後遺症判定。

役男體位區分標準的主管機關為國防部與內政部。面對涉閃兵的藝人過半找集團偽造血壓病例，內政部役政司長沈哲芳10月曾表示，正在檢討193個役男體位區分標準項目，血壓部分是重中之重。而國防部12日預告體位區分標準修正草案，將「體位區分標準表」自現行193項次刪減至180項次，另考量替代役因單位不同其服勤性質有明顯差異，替代役體位改區分A級、B級。

在血壓部分，修法通過後，輕度高血壓仍列為常備役體位，但替代役、免役及體位未定都修正。現行診斷確定為中、重度高血壓並經6個以上治療的人，分別被列為替代役、免役，草案則改為中度、重度高血壓經治療，無實質器官病變者，分別被列為替代役體位A級、B級。要達到免役體位，是依中度以上高血壓併發實質器官病變及肺動脈高血壓病併有後遺症來判定。體位未定的判別則從中度以上高血壓無實質器官病變，治療未滿6個月者，改為1年。

另外，中度及重度高血壓測量應住院1至3天，接受24小時連續血壓紀錄；紀錄頻率為日間「6時至22時」每15分鐘紀錄ㄧ次，夜間「22時至6時」30分鐘紀錄ㄧ次，必要時得接受連續動脈血壓監測。

至於受到討論的扁平足部分，過去只要足弓角大於168度者皆為免役，但修法後將其刪除，會被判定為替代役體位A級；常備役體位則從足弓角小於等於165度，改為小於等於168度。另空凹足 Hibb's 角度大於90度者、重度拇趾內、外翻併外生骨疣或拇囊炎者、畸形足有礙穿軍鞋者、先天性或後天性無甲症等，則判定為替代役體位B級。

而過去被判定有椎間盤突出症不需服常備役，修法改為經治療後，神經功能檢查的神經電生理檢查無神經根病變或脊髓病變者需服常備役，僅經治療且持身心障礙證明者才達免役標準，其餘則區分為替代役體位A級、B級。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／越晚越冷！　6縣市跌破10度
韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶
台中大樓驚見高空塗鴉！「雪糕刺客」身分曝　管委會氣炸提告
台灣爸媽超愛PO小孩成績單！　婦產科醫揭恐怖後果
除濕機突起火　他嚇壞急撲滅！台電曝6禁忌警告：一堆人犯
獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光
他瘋越式洗頭！2周後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

林佳龍再挺林岱樺「依法依規有參政權」不該未審先判　陳水扁讚溫暖

幕後／2026嘉義市長藍白共推也輸？　地方盛傳黃敏惠挺綠王美惠

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

府院擬不副署不公布財劃法　綠委：立院可提倒閣、賴清德能解散國會

綠港湖8連霸議員李建昌宣布交棒陳又新　諷藍將民代當家族副業

助理費要制度化而非為個案除罪　黃國昌：公款公用是無法退讓底線

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

林佳龍再挺林岱樺「依法依規有參政權」不該未審先判　陳水扁讚溫暖

幕後／2026嘉義市長藍白共推也輸？　地方盛傳黃敏惠挺綠王美惠

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

府院擬不副署不公布財劃法　綠委：立院可提倒閣、賴清德能解散國會

綠港湖8連霸議員李建昌宣布交棒陳又新　諷藍將民代當家族副業

助理費要制度化而非為個案除罪　黃國昌：公款公用是無法退讓底線

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

馬刺終結宇宙雷霆16連勝關鍵曝　溫班亞瑪：我們為此刻而生

國際志工日表揚大會登場　基隆61績優志工獲金銀銅獎肯定

快訊／越晚越冷！6縣市「低溫特報」跌破10度

黃少谷曝昔樂團時期「月接5場變一年5場」　吐心聲：蠻想念那時候

深夜、清晨急凍最危險　醫曝洗熱水澡眉角：身子先回暖再進浴室

陸學者：統一後5到10年　讓台北達「二線城市」水準

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

孩子有人顧！基隆推夜間托育服務　減輕家長工作育兒負擔

12星座「最新運勢」　天蠍、射手人氣爆棚！

不婚不生　40歲單身租屋族「買房了」：電梯、近醫院才有保障

小賈斯汀重回〈Baby〉MV拍攝地　15年前在這爆紅..引回憶殺！

政治熱門新聞

反年改三讀　綠委坦言對不起現役公教：不敢確定你們退休還有無年金

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就業機會

陸籍男配偶增長引國安危機？內政部說明

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

捕獲野生林岱樺！直擊UNIQLO買外套

指新青安2.0為「建商供品」　王婉諭轟：把年輕人當房價燃料

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

ET專訪／賴瑞隆要蓋大巨蛋、泰勒絲到高雄　站巨人肩膀超越陳其邁

府院擬不副署不公布財劃法　綠委喊藍白可提倒閣

更多熱門

相關新聞

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

藝人閃兵案讓國人關注免役制度是否有漏洞。國防部近日預告修法方向，將替代役體位細分為A、B兩級，也將「體位區分標準表」自現行193項次刪減至180項次。若修法通過，BMI值大於45者才屬免役；身高部分，常備體位從158公分≦身高≦195公分，下修為身高≧150公分，並刪除最高限制。另外，過去被診斷有椎間盤突出症不需服常備役、扁平足足弓角大於168度與脊椎側彎逾25度者則免役等，修法後都將不適用。

裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

天冷泡湯防致命熱休克　醫點名2種人小心：漸進式入池、務必結伴

天冷泡湯防致命熱休克　醫點名2種人小心：漸進式入池、務必結伴

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

藍營控裝修商得標5.9億炸藥案　國防部：公開招標且依美軍標準檢驗

藍營控裝修商得標5.9億炸藥案　國防部：公開招標且依美軍標準檢驗

關鍵字：

國防部役男體位標準血壓扁平足椎間盤突出

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

2026馬年！　3生肖大翻身

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面