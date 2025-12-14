裝修公司標下炸藥採購被控「賴友友」　福麥3聲明反擊

▲藍委指控福麥裝潢公司3月承接中科院1.2億「女王炸藥（HMX）」 。（圖／國民黨立委王鴻薇辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨近日指控，國防部RDX（海掃更）、HMX（高熔點火藥）等火藥原物料公開標案皆由一家「室內裝修公司」福麥得標，甚至有網媒質疑是「賴友友」，更指涉負責人弟弟是重要關係人。對此，福麥14日晚間聲明駁斥，強調負責人都無任何黨員身份，與總統賴清德互不認識；而且福麥友人透露，被影射的弟弟，其實中風臥病在床多年，謠言已造成家屬雙重傷害。

福麥晚間發出三點聲明，首先針對外界指涉是「賴友友」一事，強調福麥公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，在賴清德總統任內及賴清德台南市長任內均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識。

福麥表示，媒體報導稱李文慶等人係「賴友友」，影射與高層關係良好， 與事實不符，懇請外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

在外界質疑專業部分，福麥指出，已取得美國知名軍火大廠SAE 10 年台灣獨家代理權，並非毫無淵源與經驗。標得中科二件採購案，一件小型已完成交貨履約，另一件交貨中，在得標後兩周內快速取得美國官方輸出許可證明。

最後，福麥表示，本案所涉及之 RDX為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全，相關不實指控與假訊息，已對台灣國防安全與本公司商譽造成嚴重影響。

另外，由於網路上有指涉其弟弟是重要關係人一事，福麥的友人向媒體表示，政論與網媒宣稱其弟弟也是重要關係人，現實狀況弟弟因中風臥病在床多年，不可能過問公司業務，謠言已令家屬雙重傷害。