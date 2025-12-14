　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

▲國防部預告國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部近日預告體位判定修法方向。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

藝人閃兵案讓國人關注免役制度是否有漏洞。國防部近日預告修法方向，將替代役體位細分為A、B兩級，也將「體位區分標準表」自現行193項次刪減至180項次。若修法通過，BMI值大於45者才屬免役；身高部分，常備體位從158公分≦身高≦195公分，下修為身高≧150公分，並刪除最高限制。另外，過去被診斷有椎間盤突出症不需服常備役、扁平足足弓角大於168度與脊椎側彎逾25度者則免役等，修法後都將不適用。

國防部12日預告「體位區分標準」修正草案。國防部指出，相較新加坡、南韓等亞洲徵兵國家的低免役率，內政部役政司統計台灣役男免役率高達16％，另考量醫療科技進步，部分疾病已能有效治癒或控制良好，所以通盤檢討體位區分標準，以符合國家政策及兵役公平。

國防部列出5項修正要點：第一、「體位區分標準表」自現行193項次刪減至180項次，包括常備役、替代役及免役體位，並修正「身高體重體位區分標準表」、「重要關節體位區分標準表」及「肺功能檢查作業」；另考量替代役因單位不同其服勤性質有明顯差異，替代役體位改區分A級、B級。

第二、增訂運動功能應依體位區分表的重要關節體位區分標準表為判定標準；另體位區分標準表所稱的「不堪服役」，指行動不便致生活需他人照顧者。第三、增訂體位的判定，應以體檢或複檢時的健康狀況及功能障礙對服役能力影響為準，例如提供符合該病症專科別的診斷證明書、病例等相關佐證資料；若符合身心障礙或重大傷病與體位區分標準免役體位判等對照表規定者，經出具效期內的證明文件，得逕判定體位，此外證明文件的效期必須超過1年。

第四、因應1年期義務役，在體檢或複檢時體位未定的人，治療觀察期從6個月修正為1年，且增訂未屆滿1年者，如其復原情形良好，檢附佐證資料已達常備役體位，得依役男意願提前安排複檢。第五、增列體檢複驗「不提供相關佐證資料」致無法獲得正確結果時的體位判定效果。

根據修正草案，在BMI值方面，常備役體位維持現行16.5≦BMI≦32；替代役體位A級 15≦BMI＜16.5 或 32＜BMI≦37.5；替代役體位B級 BMI＜15 或 37.5＜BMI≦45；免役體位BMI＞45。身高部分，現行常備役體位從158公分≦身高≦195公分改為只要身高≧150公分，刪除最高限制；145公分≦身高≦149公分為替代役A級，另身高≦144公分則免役。

▲國防部「體位區分標準」修正草案，身高與BMI的區分標準都加嚴。（圖／國防部提供）

▲國防部「體位區分標準」修正草案，身高與BMI的區分標準都加嚴。（圖／國防部提供）

而在藝人閃兵案時受討論的心臟血壓、脊椎、扁平足等也有新規定。修法通過後，輕度高血壓仍列為常備役體位；中度、重度高血壓經治療，無實質器官病變者各別列為替代役體位A級、B級，且應住院1至3天接受24小時連續血壓紀錄；另免役體位則需依高血壓合併器官病變及後遺症判定。

脊椎側彎方面，過去脊椎側彎逾25度、經手術治療、椎體滑脫症第一度，且神經功能檢查神經電生理檢查顯示有神經根病變等人，皆為免役體位，但修法後，僅列「椎體滑脫、脊椎骨病變或脊椎骨畸形側彎經融合手術治療，影響運動功能符合免役體位標準者」、「持身心障礙或重大傷病證明者」；凡未具前2項條件的脊椎側彎逾25度者皆需服替代役，並再依不同標準細分為A、B兩級。另新增經手術治療未滿1年者為「體位未定」。

扁平足部分，過去只要足弓角大於168度者皆為免役，但修法後將其刪除，會被判定為替代役體位A級；常備役體位則從足弓角小於等於165度，改為小於等於168度。另空凹足 Hibb's 角度大於90度者、重度拇趾內、外翻併外生骨疣或拇囊炎者、畸形足有礙穿軍鞋者、先天性或後天性無甲症等，則判定為替代役體位B級。

而過去被判定有椎間盤突出症不需服常備役，修法改為經治療後，神經功能檢查的神經電生理檢查無神經根病變或脊髓病變者需服常備役，僅經治療且持身心障礙證明者才達免役標準，其餘則區分為替代役體位A級、B級。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！全身發紫癱軟　路上狂奔求
梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議
全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了
役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於4
EXO演出前5小時「張藝興突宣布缺席」！官方：不可抗力　粉絲
生產倒數！　美女主播宣布暫別主播台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／2026嘉義市長藍白共推也輸？　地方盛傳黃敏惠挺綠王美惠

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

府院擬不副署不公布財劃法　綠委：立院可提倒閣、賴清德能解散國會

綠港湖8連霸議員李建昌宣布交棒陳又新　諷藍將民代當家族副業

助理費要制度化而非為個案除罪　黃國昌：公款公用是無法退讓底線

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

指新青安2.0為「建商供品」　王婉諭轟：把年輕人當房價燃料

ET專訪／賴瑞隆自認具「市府經驗」優勢　贏初選輸大選對不起高雄

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

幕後／2026嘉義市長藍白共推也輸？　地方盛傳黃敏惠挺綠王美惠

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

府院擬不副署不公布財劃法　綠委：立院可提倒閣、賴清德能解散國會

綠港湖8連霸議員李建昌宣布交棒陳又新　諷藍將民代當家族副業

助理費要制度化而非為個案除罪　黃國昌：公款公用是無法退讓底線

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

指新青安2.0為「建商供品」　王婉諭轟：把年輕人當房價燃料

ET專訪／賴瑞隆自認具「市府經驗」優勢　贏初選輸大選對不起高雄

3預警齊發！中國多地氣溫創新低　居民嘆：出門就像走進冷凍庫

大師兄銷魂麵舖「3款麻油薑泥湯」新上市　板橋店獨賣全牛無菜版

毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！雙眼上吊發紫癱軟　路上狂奔求救

女同學哭了！「體育股長拍肩安慰」被告性騷擾　律師嘆：能免則免

16歲少女當起「皮條客」！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光

冷氣團來襲！熱心企業贊助暖暖包　大甲警：揪甘心

轉型升級全人整合照護！台東團隊赴花蓮取經讚：慈院真的很厲害

跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案：只是對時政表達看法

感覺朋友越來越少　6個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？

Mandy挺6個月巨大孕肚曝光！汪小菲一旁貼心捧肚　明年2月當爸媽

【老闆：這群員工沒救了】4萬X6萬等於多少　員工這回答老闆直搖頭

政治熱門新聞

反年改三讀　綠委坦言對不起現役公教：不敢確定你們退休還有無年金

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就業機會

陸籍男配偶增長引國安危機？內政部說明

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

指新青安2.0為「建商供品」　王婉諭轟：把年輕人當房價燃料

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

ET專訪／賴瑞隆要蓋大巨蛋、泰勒絲到高雄　站巨人肩膀超越陳其邁

首次！越南軍艦穿越台海「依國際法」　綠委：重要地緣政治訊號

賴士葆稱「不停砍年金也會破產」　網酸：不能執政就乾脆弄爛

機器人裁縫師來了！　 前瞻AI時代的未來職場

更多熱門

相關新聞

裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

國防部近期招標5.9億元「RDX海掃更」炸藥（黑索金、旋風炸藥）標案，但因為是於台南福麥國際室內裝修公司得標，引起在野黨質疑。不過，一位熟悉軍方採購人士表示，在2013年中科院（CSIST）就曾依循「軍品釋商」政策，向衛浴大廠和成（HCG）採購金額高達新臺幣4.15億元的軍方防彈設備訂單。

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

藍營控裝修商得標5.9億炸藥案　國防部：公開招標且依美軍標準檢驗

藍營控裝修商得標5.9億炸藥案　國防部：公開招標且依美軍標準檢驗

馬防部爆「租帳戶」當人頭戶　劉慎謨遭拔官

馬防部爆「租帳戶」當人頭戶　劉慎謨遭拔官

再爆福麥公司承接1.2億「女王炸藥」！　藍委：背景到底有多硬？

再爆福麥公司承接1.2億「女王炸藥」！　藍委：背景到底有多硬？

關鍵字：

役男替代役免役扁平足脊椎側彎國防部椎間盤突出體位

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

2026馬年！　3生肖大翻身

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

坣娜追思會政商名流全來了！　寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面