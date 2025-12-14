裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

▲國防部大門。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

國防部近期招標5.9億元「RDX海掃更」炸藥（黑索金、旋風炸藥）標案，但因為是於台南福麥國際室內裝修公司得標，引起在野黨質疑。不過，一位熟悉軍方採購人士表示，在2013年中科院（CSIST）就曾依循「軍品釋商」政策，向衛浴大廠和成（HCG）採購金額高達新臺幣4.15億元的軍方防彈設備訂單。

針對在野黨的質疑，國防部強調，是依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督、檢視；惟因我國在國際社會面對特殊環境，一旦商源開發受到惡意破壞干擾，採購將更為困難。

國防部說明，經初步清查近五年（110-114）採購案件，屬火藥原物料者，均為國內廠商無產製能力品項，故採「內購外貨」公開招標籌獲。軍方強調，得標廠商須於投標時，繳交預算金額百分之三押標金，以保證合約如期簽訂；並應於決標後繳交履約保證金，且於一定期限內，取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」，另獲得經濟部進口同意之文件。

國防部指出，「RDX海掃更」購案與近五年同類購案，採取相同的廠商資格要求，即「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等3項；且明訂交貨時應檢附品質保證書、產地證明（含出廠證明、進口報關單）及原廠製造證明文件（須經產地法院或公證人公證）。

國防部表示，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗，並由專業火工人員，依美軍標準實施品質檢驗，合格後始辦理付款。廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收履約保證金（預算金額百分之五為新臺幣4,123萬元）及刊登停權等行政處分，以維護機關權益。

不過，一位熟悉軍方採購人士表示，其實早在2013年馬英九執政時期，中科院（CSIST）就曾依循「軍品釋商」政策，向衛浴大廠和成（HCG）採購金額高達新臺幣4.15億元的軍方防彈設備訂單。他認為，不該為了政治目的，一再亂貼標籤，無謂地抹黑與打擊國防政策及國內優良且合乎規範的產業。