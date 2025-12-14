　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

16歲少女當起「皮條客」！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光

▲▼泰16歲少女當起皮條客！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光。（圖／翻攝自Khaosod）

▲警方接獲未成年賣淫通報後，隨即派出臥底警察進行誘捕，順利逮捕16歲主嫌。（圖／翻攝自Khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國警方破獲一起未成年賣淫仲介案，一名年僅16歲的少女竟然當起皮條客，性剝削另外2名同齡少女，安排從事性交易，從中抽成。警方先是逮捕該名16歲少女後，同時突襲同間飯店的2間客房，解救出2名被害少女。

根據Khaosod報導，曼谷警方接獲線報，得知有未成年人從事性交易活動，隨即派遣臥底警察進行釣魚執法。嫌犯接獲臥底警察聯絡後，13日晚間7時將2名被害少女帶到一間餐廳會面，隨後讓兩人前往附近飯店準備進行交易。

臥底警察當晚完成誘捕行動，趁著2名被害少女分別在飯店205號及206號房間內更換衣物準備提供性服務時，通知警方。其餘警力接收到信號後立刻展開突擊行動。警方在房內發現2名少女僅穿著浴巾，現場還有撕開的保險套等證物。

與此同時，另一組警力在餐廳逮捕16歲少女，並在她的包包內查獲7張千元泰銖鈔票，總計7000泰銖。警方證實，臥底警察在執行任務前，已經提前記下這些鈔票的編號，而嫌犯身上的鈔票編號與先前記錄的完全吻合，成為關鍵證據。

被害少女分別為15歲與16歲，嫌犯被逮捕後坦承犯行，並詳細說明獲利分配機制。她透露，每次交易總金額為6400泰銖，包含兩名少女服務費5600泰銖（每人2800泰銖），自己從中抽成800泰銖。此外，她還從每名被害少女身上抽取200泰銖「仲介費」。

警方指控該名16歲少女犯下人口販賣罪、從15歲以上未滿18歲未成年人性剝削中謀取不當利益罪、為滿足他人性慾而安排、引誘或帶領兒童從事猥褻行為等多項罪名。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！全身發紫癱軟　路上狂奔求
梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議
全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了
役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於4
EXO演出前5小時「張藝興突宣布缺席」！官方：不可抗力　粉絲
生產倒數！　美女主播宣布暫別主播台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

16歲少女當起「皮條客」！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光

梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議

高市早苗「台灣有事」觸怒習近平　日專家分析唯一解方

成田機場「停機坪起火」！航機拖車燒40分鐘　焦黑照曝

暴肥金正恩恐突暴斃！專家憂「核武按鈕」誰接手　胞妹公主皆落馬

布朗大學槍擊2死9傷　台博士生還原避難過程：關燈躲桌下2小時

美9歲小網紅布蕾「抗癌5年」病逝！　家屬IG悲慟證實死訊

她參加婚禮穿這樣！新郎嫌「像少穿一半」　新娘1句網怒喊：快絕交

女性也愛看色情片！Pornhub曝「男女用戶比」　美男最愛辣媽熟女

年薪近300萬成功買房！　35歲女後悔了

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

16歲少女當起「皮條客」！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光

梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議

高市早苗「台灣有事」觸怒習近平　日專家分析唯一解方

成田機場「停機坪起火」！航機拖車燒40分鐘　焦黑照曝

暴肥金正恩恐突暴斃！專家憂「核武按鈕」誰接手　胞妹公主皆落馬

布朗大學槍擊2死9傷　台博士生還原避難過程：關燈躲桌下2小時

美9歲小網紅布蕾「抗癌5年」病逝！　家屬IG悲慟證實死訊

她參加婚禮穿這樣！新郎嫌「像少穿一半」　新娘1句網怒喊：快絕交

女性也愛看色情片！Pornhub曝「男女用戶比」　美男最愛辣媽熟女

年薪近300萬成功買房！　35歲女後悔了

3預警齊發！中國多地氣溫創新低　居民嘆：出門就像走進冷凍庫

大師兄銷魂麵舖「3款麻油薑泥湯」新上市　板橋店獨賣全牛無菜版

毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！雙眼上吊發紫癱軟　路上狂奔求救

女同學哭了！「體育股長拍肩安慰」被告性騷擾　律師嘆：能免則免

16歲少女當起「皮條客」！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光

冷氣團來襲！熱心企業贊助暖暖包　大甲警：揪甘心

轉型升級全人整合照護！台東團隊赴花蓮取經讚：慈院真的很厲害

跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案：只是對時政表達看法

感覺朋友越來越少　6個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？

Mandy挺6個月巨大孕肚曝光！汪小菲一旁貼心捧肚　明年2月當爸媽

【恐怖瞬間】曾怒嗆「家破人亡」！　高雄小黃運將衝進車行還縱火

國際熱門新聞

暴肥金正恩恐突暴斃　憂「核武按鈕」誰接手

美國男自曝「奈米鳥」不到3公分！　想獲認證世界最短

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

東京「流鶯一條街」轉移陣地！地點曝

她參加婚禮穿這樣！新娘1句網怒喊：快絕交

快訊／美布朗大學爆校園槍擊案！　警方：多人中彈

川普稱已停火遭打臉！泰柬衝突升溫

布朗大學槍擊　台博士生關燈躲桌下2小時

諾貝爾和平獎得主遭釋　美解除白俄制裁

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

旅遊禁令滿月「中國旅行社更慘」

美軍敘利亞遇襲3人喪命　川普揚言報復伊斯蘭國

年薪近300萬成功買房　女後悔了

更多熱門

相關新聞

泰柬今晚停火！馬、美共同監督

泰柬今晚停火！馬、美共同監督

柬埔寨總理洪瑪內13日下午回應馬來西亞總理安華提出的停火倡議，願意自當地時間同日晚上10時（台灣時間晚上11時）停火，暫停在泰柬邊境的軍事行動。為了監督雙方是否確實停火，由馬來西亞率領的東協觀察團（AOT）和美國將會共同監督停火執行情況。

柬總理洪瑪內同意「今晚10點停火」

柬總理洪瑪內同意「今晚10點停火」

柬36處地雷座標曝！士兵機密手札流出

柬36處地雷座標曝！士兵機密手札流出

即／川普調停破局　泰總理：將繼續攻擊

即／川普調停破局　泰總理：將繼續攻擊

麥當勞偷拍少女如廁！新竹變態保全3度犯案被逮

麥當勞偷拍少女如廁！新竹變態保全3度犯案被逮

關鍵字：

東南亞要聞未成年性剝削泰國警方人口販賣臥底執法

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

2026馬年！　3生肖大翻身

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

坣娜追思會政商名流全來了！　寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面