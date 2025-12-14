16歲少女當起「皮條客」！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光

▲警方接獲未成年賣淫通報後，隨即派出臥底警察進行誘捕，順利逮捕16歲主嫌。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國警方破獲一起未成年賣淫仲介案，一名年僅16歲的少女竟然當起皮條客，性剝削另外2名同齡少女，安排從事性交易，從中抽成。警方先是逮捕該名16歲少女後，同時突襲同間飯店的2間客房，解救出2名被害少女。

根據Khaosod報導，曼谷警方接獲線報，得知有未成年人從事性交易活動，隨即派遣臥底警察進行釣魚執法。嫌犯接獲臥底警察聯絡後，13日晚間7時將2名被害少女帶到一間餐廳會面，隨後讓兩人前往附近飯店準備進行交易。

臥底警察當晚完成誘捕行動，趁著2名被害少女分別在飯店205號及206號房間內更換衣物準備提供性服務時，通知警方。其餘警力接收到信號後立刻展開突擊行動。警方在房內發現2名少女僅穿著浴巾，現場還有撕開的保險套等證物。

與此同時，另一組警力在餐廳逮捕16歲少女，並在她的包包內查獲7張千元泰銖鈔票，總計7000泰銖。警方證實，臥底警察在執行任務前，已經提前記下這些鈔票的編號，而嫌犯身上的鈔票編號與先前記錄的完全吻合，成為關鍵證據。

被害少女分別為15歲與16歲，嫌犯被逮捕後坦承犯行，並詳細說明獲利分配機制。她透露，每次交易總金額為6400泰銖，包含兩名少女服務費5600泰銖（每人2800泰銖），自己從中抽成800泰銖。此外，她還從每名被害少女身上抽取200泰銖「仲介費」。

警方指控該名16歲少女犯下人口販賣罪、從15歲以上未滿18歲未成年人性剝削中謀取不當利益罪、為滿足他人性慾而安排、引誘或帶領兒童從事猥褻行為等多項罪名。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。