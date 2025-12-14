　
川普稱已停火遭打臉！泰柬衝突升溫　柬埔寨宣布封鎖邊境

▲▼泰國和柬埔寨邊境衝突，柬埔寨在泰國否認停火說法後，宣布關閉所有邊境關卡。（圖／路透）

▲泰國和柬埔寨邊境衝突，柬埔寨在泰國否認停火說法後，宣布關閉所有邊境關卡。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境衝突再度升溫。在泰國總理阿努廷否認美國總統川普宣稱「雙方已達成停火協議」後，柬埔寨政府隨即宣布，全面關閉與泰國之間的邊境通關。

根據法新社報導，這波暴力衝突源於兩國對一條全長約800公里、可追溯至殖民時期所劃定的邊界長期存在歧見，近來情勢惡化，已導致約50萬人被迫撤離家園。

▲▼泰國和柬埔寨邊境衝突，柬埔寨在泰國否認停火說法後，宣布關閉所有邊境關卡。（圖／路透）

泰國國防部指出，本週至少已有25人因衝突喪命，其中包含13日在邊境地區陣亡的4名泰國士兵。柬埔寨內政部同日宣布，即日起暫停所有柬泰邊境關卡的出入境往來。

對於停火說法，泰國總理阿努廷13日強調，他與川普12日通話時，對方並未提及任何停火安排，雙方也未就此進行討論。

不過，川普則形容他與阿努廷及柬埔寨總理洪馬內的通話「相當順利」，並在自家社群平台「真實社群」發文表示，雙方已同意自當晚起停止交火，回到7月達成的原始和平協議。

阿努廷則重申，泰國將持續採取必要的軍事行動，直到確保國土安全與民眾不再面臨任何威脅為止。

▼2025年10月26日，曾在馬來西亞吉隆坡舉行泰柬停火協議簽署儀式，（左起）馬來西亞總理安華、泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪馬內、美國總統川普與共同出席。（圖／路透）

▲▼2025年10月26日，在馬來西亞吉隆坡舉行泰柬停火協議簽署儀式，（左起）馬來西亞總理安華、泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪馬內、美國總統川普與共同出席泰柬和平協議簽屬儀式。（圖／路透）

白俄今日釋放123名囚犯，其中包括2022年諾貝爾和平獎得主、人權活動家畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）。

