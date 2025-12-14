川普自稱促成停火「被泰總理打臉」　阿努廷：泰國還要聽別人的？

▲泰國總理阿努廷駁斥川普的「泰柬達成停火協議」論。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

泰國總理阿努廷13日在公開場合駁斥美國總統川普有關停火協議的說法，明確表示兩國從未達成任何停火共識，並質疑「泰國難道還要聽其他人的話嗎？」同時宣布將持續軍事行動直到威脅完全消除。

根據《曼谷郵報》報導，川普13日聲稱泰柬雙方已經達成停火協議，並稱泰國士兵在邊境被地雷炸傷事件屬於意外。川普更指出，他已經與阿努廷、柬埔寨總理洪瑪內通話，雙方皆已同意停止戰鬥。

柬埔寨也在同日表示，雙方已達成協議，將在馬來西亞與美國的監督下，於當地時間13日晚間10時（台灣時間13日晚間11時）共同停火。然而事實上，直到14日泰柬依舊沒有停火。

阿努廷13日強調，泰國的所有軍事行動純粹是為了捍衛國家主權和保護人民安全，強調如果柬埔寨不停止敵對行動，泰國將堅持捍衛主權。

阿努廷在黎逸府出席於泰柬邊境衝突中殉職的軍人的葬禮時表示，「根本沒有討論任何停火事宜。」阿努廷談及12日晚間與川普通話內容時指出，「那只是單純的資訊交換。泰國必須履行保衛主權和民眾的職責。」

他進一步反駁川普先前在社群媒體上的聲明，堅持雙方並未就停止戰鬥達成任何約定。

▲川普聲稱，自己已經促成泰柬雙方同意停火協議。（圖／達志影像／美聯社）



泰柬邊境戰火在13日持續延燒，泰方當局通報柬埔寨軍隊在烏汶府與四色菊府發動新一波攻勢，造成4名士兵死亡、6名平民受傷。面對持續的軍事衝突，阿努廷質疑停火聲明的可信度，「真的有停火嗎？今天早晨柬埔寨發動猛烈攻擊，BM-21火箭炮落在平民區域，造成嚴重傷亡和斷肢慘劇。」

川普較早前在Truth Social平台宣稱，他與阿努廷及柬埔寨總理洪瑪內進行了建設性對話，聲稱雙方同意「停止一切射擊行為」並回歸原有和平協定，同時獲得馬來西亞總理安華的支持。川普甚至將造成泰國軍人傷亡的路邊爆炸事件描述為「意外」。

對此，阿努廷予以強烈駁斥，「BM-21火箭炮落在平民區域，到了這種地步，泰國還需要聽別人的話嗎？」