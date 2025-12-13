傳綠白私下接觸拋「換掉柯建銘」換合作　吳思瑤愣：從未聽聞

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

賴清德政府上台以來受制於朝小野大局面，在立法院法案攻防上連吃敗仗，傳出綠高層出手，擬以「換下黨團總召柯建銘」為條件，當做綠白合作的契機。對此，民進黨立委吳思瑤今（13日）受訪時聽到此傳聞瞪大眼睛，她表示，從未聽說過這種說法，現在共同面對暴衝的立院，黨團大家各盡其職、努力論述，團結作戰沒有問題，不需要有任何政治化操作，完全沒有聽聞這件事。

賴清德2024年打破台灣民選總統以來的8年慣例，延續民進黨中央執政，但卻失去國會過半的立法權，導致政策推動處處受到在野陣營的牽制。行政院破紀錄提出8次覆議都被否決，如今不僅明年度總預算持續卡關，連恐造成違憲的《財劃法》修法都無力反擊。

據了解，面對朝小野大的絕對劣勢，綠營近期有高層出面，向民眾黨傳達要以「換下柯建銘」為條件，當做綠白合作的契機，盼雙方能重啟互動與對話，甚至進一步探尋合作的可行性，改變賴政府上台一年多來整路挨打的局面。

對此傳聞，吳思瑤今受訪時聽到此事也愣了一下，她表示，沒有聽過撤換柯建銘跟民眾黨合作的說法，完全沒聽說，這段時間立法院在藍白多數暴力下，確實很多議案被踐踏程序正義、強行表決通過，黨團大家各盡其職，努力論述，在可以力爭的範圍裏頭持續為人民發聲。

吳思瑤強調，黨團團結作戰沒有問題，現在共同面對暴衝的立院、違憲亂政的藍白，民進黨團結並肩作戰，不需要有任何政治化操作，完全沒有聽聞這件事。