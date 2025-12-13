民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

▲國民黨立委江啟臣（左）、民進黨立委何欣純（右）。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨日前釋出內參民調顯示，2026台中市長選戰，若由藍委江啟臣對上綠委何欣純，江啟臣將以39.9％的支持度勝過何欣純的19.9％。對此，何欣純昨（12日）開酸，在藍委楊瓊瓔宣布參選台中市長之後，出現「怪怪的」民調，到底是不是有人刻意操作？

根據藍營內部日前的民調顯示，由江啟臣角逐台中市長的支持度為41.4％，楊瓊瓔的支持度為12.9％。若與民進黨的何欣純對比，江的支持度39.9％大贏何的19.9％；楊則以28.2％小幅領先何的26.8％。

然而何欣純認為，自從楊瓊瓔委員宣布要參選台中市長之後，在極有可能跟江啟臣副院長進行初選的時刻，台中馬上就連續出現2個與一般民眾普遍認知完全不一樣，讓大家都感覺「怪怪的」民調。

何欣純直指，媒體報導的藍營內部民調，好像都只有數據、沒有根據，報導好像還特別針對、強調楊瓊瓔委員，所以，自己也真的無從評論起。

最後，何欣純開酸，外傳的這份藍營內參民調，既然是內參，那到底是不是有人刻意操作？甚或根本沒有這份民調存在？這可能要去請問國民黨鄭麗文主席，或許會更清楚明白。