公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院國民黨團提出的停砍年金方案昨（13日）完成三讀，宣告公教人員所得替代率將停止調降，並重回溯至2023年的基準線。對此，時代力量黨主席王婉諭開轟，討好選民很容易，堅持改革卻很困難，反年金改革是錯誤的修法，歷史會記住這一天，是哪些人為了選票，犧牲了世代與分配的正義。

王婉諭表示，國民黨在人數優勢之下，三讀通過「反年金改革」的修法，而且國民黨的提案不是「停砍」而已，還將所得替代率一次調回2023年的水準，也就是說，這不只是停止年金改革，而是「大開倒車」。

王婉諭說明，年改多年的成果，幾乎是一夕泡湯。這議事槌敲下去之後，代價可能是 6970 億元的財務黑洞，以及提早破產的退撫基金，年金「破產」的倒數計時器，在一瞬間又被調快了好幾年。

王婉諭強調，國家當然要支持軍公教、警消、醫護這些提供公共服務的夥伴，不同職業年金之間的高低，也有其歷史因素，她並不認同所有人都要領一樣多。

王婉諭進一步說明，但如果要停止年改，第一個要問的就是，財源在哪？配套在哪？錢在哪？一邊要求政府普發現金、減稅利民，卻又同時終止年金改革，根本是不負責任的掏空國家財政。

王婉諭直言，討好選民很容易，堅持改革卻很困難，只想著當下的選票，那因此犧牲的，就會是整個國家和整個世代。她指出，年金制度需要全面、完整的重新檢討，建立「基礎年金」制度，而不是淪為肉桶政治的買票法案。

最後，王婉諭譴責，反年金改革是錯誤的修法，歷史會記住這一天，台灣社會也會記住，是哪些人為了選票，犧牲了世代與分配的正義。