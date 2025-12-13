　
政治

讚韓國瑜有智慧不再背鍋　黃國昌籲賴清德：與在野主席對話才有效

▲▼民眾黨主席黃國昌呼籲總統賴清德「恪遵法律、公正執法、溝通在野」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨主席黃國昌呼籲總統賴清德「恪遵法律、公正執法、溝通在野」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德邀行政院、立法院、考試院15日進行三院國政茶敘，但立法院長韓國瑜昨晚通知總統府不克出席，賴清德今（13日）上午說，他知道韓院長有難言之隱。對此，民眾黨主席黃國昌說，韓國瑜從2月的院際協商經驗，學到寶貴的智慧，「不會再被賴清德消費、背鍋」，賴清德應放下身段，與在野黨主席公開對談，才是最有效方式。

面對目前台灣憲政危機，黃國昌今呼籲賴清德三個解方，第一，恪遵法律，行政權應停止對於立法監督的惡意抵抗，尊重新國會的民意基礎，停止繼續破壞法治國原則，回歸憲政民主。第二，公正執法，國家機關必須嚴守中立，執政黨應停止操控檢調司法淪為整肅政敵的東廠打手，讓人民重新信任司法的公正性。

第三，溝通在野，真正的朝野對話，最直接有效的方式，就是政黨主席直接公開溝通對談。黃國昌說，請賴總統放下身段，走出同溫層，直接與在野黨主席面對面共商國是，解決真正的國家難題。

針對韓國瑜不克出席三院會商一事，黃國昌說，韓國瑜院長說話非常有藝術，是給賴清德總統留面子、給他下台階，今年2月，賴清德首次召集五院院長的院際協商，當時韓國瑜院長非常有風度，參與了院際協商，也在會上直接勸告賴清德總統，以民進黨主席的身份呼籲停止大罷免，結果換來的是，變本加厲以團結十講為名義，公開呼籲剔除雜質、帶頭搞大惡罷。

黃國昌表示，賴清德只是想要找韓國瑜院長背鍋，上次慘痛教訓，相信全體國人都還記憶猶新；韓院長展現他的智慧，從過去的經驗學到了寶貴的智慧，「不會再被賴清德消費、背鍋」。他說，賴清德自己心裡也很清楚，曾經一度說要找在野領袖共商國是，「結果只想要找大家去聽他們訓話」。

黃國昌說，在野黨要求公開溝通對談，讓全體台灣人民好好聽聽主要政黨的領袖要如何解決目前台灣面臨的重大危機，「我們都答應了，結果最後，賴清德總統卻選擇繼續躲在自己的總統府裡面，抱團取暖」。

黃國昌表示，哪一個民主憲政國家，可以由少數的行政權幾個人，自己決定要不要守法？這不是民主，是獨裁；這不是法治，是人治。不僅不遵守法律，而且還是選擇性執法，如果這叫民主憲政的話，中華民國憲法教科書全部重寫。

黃國昌直言，請賴清德告訴全體國人一個簡單的事情，是只有你賴清德可以不守法？還是每一個人民都有選擇不守法的權利？說清楚講明白，這是台灣民主憲政退無可退的底線。

黃國昌強調，如果賴清德一意孤行，質疑要摧毀台灣民主憲政，接下來所有歷史責任、政治責任、法律責任，賴清德都必須要面對。

傳綠白私下接觸拋「換掉柯建銘」換合作　吳思瑤愣：從未聽聞

傳綠白私下接觸拋「換掉柯建銘」換合作　吳思瑤愣：從未聽聞

賴清德政府上台以來受制於朝小野大局面，在立法院法案攻防上連吃敗仗，傳出綠高層出手，擬以「換下黨團總召柯建銘」為條件，當做綠白合作的契機。對此，民進黨立委吳思瑤今（13日）受訪時聽到此傳聞瞪大眼睛，她表示，從未聽說過這種說法，現在共同面對暴衝的立院，黨團大家各盡其職、努力論述，團結作戰沒有問題，不需要有任何政治化操作，完全沒有聽聞這件事。

林郁婷主持宏道獎　賴清德親出席頒獎

林郁婷主持宏道獎　賴清德親出席頒獎

韓國瑜提議茶敘形式卻不克出席　綠營盼韓出席：總統善意已很清楚

韓國瑜提議茶敘形式卻不克出席　綠營盼韓出席：總統善意已很清楚

拒簽公督盟承諾書　國民黨團轟：這種公民團體只配當賴清德側翼

拒簽公督盟承諾書　國民黨團轟：這種公民團體只配當賴清德側翼

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

賴清德邀韓國瑜國政茶敘　藍委：辦「鴻門茶」不如開國是會議

韓國瑜黃國昌賴清德三院會商

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

