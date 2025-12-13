讚韓國瑜有智慧不再背鍋　黃國昌籲賴清德：與在野主席對話才有效

▲民眾黨主席黃國昌呼籲總統賴清德「恪遵法律、公正執法、溝通在野」。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德邀行政院、立法院、考試院15日進行三院國政茶敘，但立法院長韓國瑜昨晚通知總統府不克出席，賴清德今（13日）上午說，他知道韓院長有難言之隱。對此，民眾黨主席黃國昌說，韓國瑜從2月的院際協商經驗，學到寶貴的智慧，「不會再被賴清德消費、背鍋」，賴清德應放下身段，與在野黨主席公開對談，才是最有效方式。

面對目前台灣憲政危機，黃國昌今呼籲賴清德三個解方，第一，恪遵法律，行政權應停止對於立法監督的惡意抵抗，尊重新國會的民意基礎，停止繼續破壞法治國原則，回歸憲政民主。第二，公正執法，國家機關必須嚴守中立，執政黨應停止操控檢調司法淪為整肅政敵的東廠打手，讓人民重新信任司法的公正性。

第三，溝通在野，真正的朝野對話，最直接有效的方式，就是政黨主席直接公開溝通對談。黃國昌說，請賴總統放下身段，走出同溫層，直接與在野黨主席面對面共商國是，解決真正的國家難題。

針對韓國瑜不克出席三院會商一事，黃國昌說，韓國瑜院長說話非常有藝術，是給賴清德總統留面子、給他下台階，今年2月，賴清德首次召集五院院長的院際協商，當時韓國瑜院長非常有風度，參與了院際協商，也在會上直接勸告賴清德總統，以民進黨主席的身份呼籲停止大罷免，結果換來的是，變本加厲以團結十講為名義，公開呼籲剔除雜質、帶頭搞大惡罷。

黃國昌表示，賴清德只是想要找韓國瑜院長背鍋，上次慘痛教訓，相信全體國人都還記憶猶新；韓院長展現他的智慧，從過去的經驗學到了寶貴的智慧，「不會再被賴清德消費、背鍋」。他說，賴清德自己心裡也很清楚，曾經一度說要找在野領袖共商國是，「結果只想要找大家去聽他們訓話」。

黃國昌說，在野黨要求公開溝通對談，讓全體台灣人民好好聽聽主要政黨的領袖要如何解決目前台灣面臨的重大危機，「我們都答應了，結果最後，賴清德總統卻選擇繼續躲在自己的總統府裡面，抱團取暖」。

黃國昌表示，哪一個民主憲政國家，可以由少數的行政權幾個人，自己決定要不要守法？這不是民主，是獨裁；這不是法治，是人治。不僅不遵守法律，而且還是選擇性執法，如果這叫民主憲政的話，中華民國憲法教科書全部重寫。

黃國昌直言，請賴清德告訴全體國人一個簡單的事情，是只有你賴清德可以不守法？還是每一個人民都有選擇不守法的權利？說清楚講明白，這是台灣民主憲政退無可退的底線。

黃國昌強調，如果賴清德一意孤行，質疑要摧毀台灣民主憲政，接下來所有歷史責任、政治責任、法律責任，賴清德都必須要面對。