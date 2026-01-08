假代辦國民年金是詐騙　台東成功分局籲民眾勿交付個資

▲假代辦國民年金真詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局近日接獲多起民眾反映，有不明人士以「代辦國民年金」為名，向民眾收取身分證、存摺、印章等重要證件，並聲稱手續完成後須繳交新台幣1萬8000元服務費，行徑相當可疑，警方已介入了解。

成功分局表示，經初步研判，該手法屬於新型態詐騙樣態之一，不法分子常以協助申辦社會福利、年金或各項補助為名義，誘使民眾交付個人重要資料，後續可能遭冒用開設帳戶、進行不法金流或衍生其他財產損失風險。

警方指出，任何涉及身分證、金融帳戶、存摺或印章等重要個資，皆應提高警覺，切勿隨意交付給陌生人或來路不明的代辦單位，以免成為詐騙或人頭帳戶受害者。

成功分局進一步說明，國民年金相關申請與業務，均可透過政府機關正式管道辦理，並不會要求民眾私下交付證件或收取高額代辦費用。若接獲類似訊息或對相關說法存疑，應先向主管機關查證，或撥打165反詐騙專線諮詢，緊急狀況亦可通報110。

成功分局表示，針對本案，警方已掌握相關線索並持續深入追查，後續將加強宣導與查緝作為，防止不法分子利用民眾對年金制度不熟悉而趁機行騙，保障民眾財產與個資安全。