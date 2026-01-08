台東馬偕推動學童預防醫學有成　血脂篩檢計畫獲國家品質標章

▲台東馬偕學童血脂篩檢獲國家級肯定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東馬偕醫院兒科主任游昌憲自2021年起推動全台唯一的「台東縣學童高血脂症篩檢計畫」，歷經五年深耕，成果逐步展現，並於今年1月7日榮獲第28屆SNQ國家品質標章肯定。評審團指出，該計畫在醫療資源相對不足、交通距離遙遠的偏鄉地區，仍能建立穩定且具品質的預防醫學服務模式，極具示範意義。

這項計畫由台東馬偕醫院、台東縣政府教育處與縣內各國小攜手合作，在取得家長與學童同意後，由醫院檢驗科安排醫檢師攜帶設備進入校園進行抽血檢查，落實「學生不動、醫療人員前進」的服務理念，有效克服偏鄉地區交通不便與就醫困難的問題，也大幅提升家長與學童的參與意願。

為讓預防醫學向下扎根，計畫鎖定全縣國小四年級學童，進行免空腹血脂篩檢，並針對異常個案提供飲食調整建議及必要的藥物治療。透過早期發現、早期介入，降低未來罹患心血管疾病的風險，不僅有助於改善地方整體健康狀況，也可減輕家庭與社會長期醫療負擔。這項創新而務實的學童健康管理作為，獲得SNQ國家品質標章評審高度肯定。

游昌憲主任長期關注學童健康，2016年至2017年間曾赴美國費城進修一年，期間發現美國兒科醫學會已將血脂篩檢列為每位兒童的必要檢查，以提早找出無症狀的高血脂患者，降低日後早發性心血管疾病的發生風險。返台後，他發現國內尚未系統性推動相關篩檢，加上台東縣肥胖比例長期名列前茅，平均壽命也偏低，更凸顯心血管疾病預防需從兒童期開始的重要性。

有鑑於成人高血脂多源自兒童時期，且為心肌梗塞與腦中風等重大疾病的重要危險因子，游昌憲於2021年起與台東縣政府教育處合作，正式啟動「台東縣學童高血脂症篩檢計畫」，希望透過系統化檢查與追蹤，達到早期發現、早期治療的目標。對於指數明顯異常的個案，也會評估是否介入藥物治療，以降低未來發生心血管疾病的風險。相關研究成果亦曾刊登於《Pediatrics and Neonatology》國際醫學期刊。

在教育處統籌協調、校護第一線推動，以及台東馬偕專業團隊的共同投入下，計畫逐步擴及偏鄉與離島地區，建立起跨單位合作網絡，提升公共衛生服務的可近性。統計顯示，自2021至2025學年，受檢人數由906人提升至1,159人，篩檢率也由52%成長至72%，遠高於2017年美國學童篩檢率6%的水準；異常比例則約落在6%至14%之間，顯示早期篩檢與介入確實發揮效果。

此次獲得SNQ國家品質標章，不僅是對計畫品質與實際成效的肯定，也證明偏鄉地區同樣能發展出具國家級水準的預防醫學模式，為全台推動學童健康促進與心血管疾病預防，提供具體且可複製的實務典範。