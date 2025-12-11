　
地方 地方焦點

台南市「樂韻相承」聯合音樂會12/26登場　80人震撼大合奏壓軸

▲台南市後甲國中音樂班在南美館記者會演出暖場，宣告四校聯合音樂會即將登場，市長黃偉哲與師生合照，肯定南市長期深耕藝術教育的成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市後甲國中音樂班在南美館記者會演出暖場，宣告四校聯合音樂會即將登場，市長黃偉哲肯定南市長期深耕藝術教育的成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市114學年度音樂班四校聯合音樂會「樂韻相承」將於12月26日晚上7點在國立成功大學成功廳登場，由後甲國中、大成國中、大橋國中與中西區永福國小共同舉辦，市府11日在台南市美術館1館大廳召開宣傳記者會，由後甲國中音樂班率先帶來演出，為活動揭開序幕，也向市民預告一場跨越古典與現代的音樂旅程。

▲台南市後甲國中音樂班在南美館記者會演出暖場，宣告四校聯合音樂會即將登場，市長黃偉哲與師生合照，肯定南市長期深耕藝術教育的成果。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，臺南長期深耕藝術教育，音樂班更是培養孩子藝術感受力與想像力的重要根基，本次四校聯合音樂會不只是成果展，更是藝術能量的匯流。他說，希望透過這場音樂會，讓更多市民走近藝術，讓音樂成為生活的一部分，「藝術是孩子邁向全人發展的重要力量」。

▲台南市後甲國中音樂班在南美館記者會演出暖場，宣告四校聯合音樂會即將登場，市長黃偉哲與師生合照，肯定南市長期深耕藝術教育的成果。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝說明，今年演出內容橫跨古典與現代，四校共準備11首多元曲目，包含莫札特、海頓等世界名家作品，也加入片岡寬晶、James Swearingen與 KPOP Demon Hunters 等當代作曲家風格，帶領觀眾在一晚之中穿越音樂時空。壓軸由四校音樂班80名學生合奏三首大編制曲目，包括「GO!!!／FLOW（火影忍者第四季主題曲）」、「搖滾卡農」以及「Holiday Favorites」，以磅礡能量點亮全場。


教育局補充，四校音樂班皆具深厚底蘊、屢獲佳績。後甲國中音樂班自95年成立以來，在全國與市賽中連續獲特優；擁有45年歷史的大成國中音樂班曾連續11年代表臺南市奪全國特優，並受邀至多國演出；大橋國中近年在全國音樂比賽中表現亮眼；永福國小音樂班成立47年，長年在全國比賽中保持優等紀錄。這次四校攜手呈現多年耕耘成果，展現南市藝術教育的堅實能量。

