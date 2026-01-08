　
地方 地方焦點

綠島、蘭嶼垃圾轉運量逾2300公噸　縣府籲落實源頭減量與分類

▲綠島、蘭嶼垃圾轉運量逾2,300公噸。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲綠島、蘭嶼垃圾轉運量逾2,300公噸。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為因應離島垃圾處理量能有限問題，台東縣環境保護局於去年度持續推動綠島與蘭嶼垃圾轉運計畫，全年轉運總量超過2,300公噸，有效紓解當地掩埋場與貯存壓力。環保局指出，轉運屬於必要的後端處理措施，但長期改善離島垃圾問題，仍須回歸源頭減量與分類制度的落實。

台東縣政府表示，綠島與蘭嶼的環境維護，是縣府推動慢經濟政策與接軌聯合國永續發展目標（SDGs）的重要基礎，並感謝中央環境部持續挹注經費，使垃圾轉運計畫得以穩定執行。隨著台東縣焚化廠營運逐步穩定，兩離島產生的垃圾可運返本島進行在地處理，不僅減輕跨縣市運送負擔，也有助於提升處理效率與降低碳排放。

環保局進一步說明，114年度綠島與蘭嶼垃圾轉運量皆超越原訂年度目標，各鄉分別為蘭嶼鄉1,146公噸、綠島鄉1,162公噸，均高於原規劃的1,000公噸，有效釋放掩埋場空間，確保清運作業不中斷。不過，垃圾轉運僅是環境治理的最後一道防線，若前端減量與分類制度未能落實，離島長期仍將承受環境負荷。

環保局指出，離島資源有限，無論居民或遊客，皆可透過自備盥洗用品、環保餐具與環保杯等方式，降低一次性用品使用量；同時確實做好垃圾分類，讓可回收資源順利進入循環體系，減少不必要的轉運量，進而降低環境負擔。

01/06 全台詐欺最新數據

嘉明湖也下雪了！　超美銀白世界畫面曝

受強烈大陸冷氣團影響，嘉明湖國家步道8日清晨4至5時於嘉明湖山屋一帶出現短暫降雪現象，步道多處亦因低溫而出現結冰情形。林業及自然保育署台東分署表示，目前嘉明湖國家步道分級已提升至第6級，提醒民眾雪季期間從事登山活動務必提高警覺，審慎評估自身能力與裝備狀況。

都跟酒有關　高雄少年隊警紀連環爆

台東市更生北路交通事故　南王警即時處理

警車失控衝分隔島！車頭包路燈　畫面曝光

台東交通隊深入大王部落　宣導交安營造友善用路環境

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

