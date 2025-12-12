「反年改」三讀過關　民進黨批惡法：年金提早破產將導致全民買單

▲反年改三讀。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（12日）三讀通過反年改法案。對此，民進黨發言人李坤城表示，遺憾國民黨再一次不顧民意強烈反對，強行通過製造世代衝突，傷害台灣的惡法。國民黨傷害現職公教、擴大世代不公，只顧自身利益而傷害台灣長遠發展，讓年金提早破產將導致全民買單，使世代正義蕩然無存，一夕化為灰燼。

銓敘部於11月送交立法院的報告中嚴正警告，若此項修法通過，公教退撫基金破產時間將大幅提前，公務人員將從原先2049年提前至2041年，教育人員則將從2045年提前至2039年。根據今日三讀條文，確認退休公務人員所得替代率逐年遞減喊卡，自民國113年1月1日停止適用附表三逐年下降所得替代率，且當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討適當調整。

李坤城表示，甚至國民黨竟再度搬出黑箱「再修正動議」，民眾黨也配合放水，致使年金改革不僅是停滯，而是「回溯」至2023年所得替代率。

李坤城指出，如今就像當年馬英九前總統所說，年改將如「火車加速駛向懸崖」，惡法惡修，使台灣的公平永續倒退一大步，葬送台灣下一代的未來，台灣人將記住藍白掏空台灣的這一天。