北市殯葬處技工遭聲押　蔣萬安：若有違法絕不寬貸

▲台北市立第二殯儀館。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市第二殯儀館爆集體收賄，多名技工、職員違反規定向殯葬業者收取紅包，幫喪家多燒庫錢。廉政署獲報後，約談15人到案，北檢複訊後聲押1人，另外5名殯儀館職員各以10至20萬元交保。對此，殯葬處說明，本案是由本處主動發掘，蒐集相關事證後陳報政風處移請廉政署調查。民眾黨議員林珍羽質詢時問及此事，市長蔣萬安強調，絕不寬貸。

依據規定，每位亡者庫錢最多以20包為限，但檢廉獲報，台北市殯葬處技工涉收賄，讓業者幫往生者多燒庫錢。檢方認定，胡姓女主嫌涉犯違背職務收賄罪，有串供滅證之虞，當庭逮捕聲押。另外，除一名殯儀館職員20萬交保外，其餘4人均以10萬交保。

殯葬處說明，此為殯葬處主動調查發覺，市府自行移送案件，後續將秉持勿枉勿縱，配合檢廉查辦。北市殯葬處長期推動廉能教育，要求全體員工恪遵法令，並定期宣導不得有任何違法失當之行為。倘若仍發生違法情事，必將依法嚴處，絕不寬貸。

另外，議員侯漢廷也問及此事，指技工收賄，是因為家屬希望替往生者多燒庫錢，但法規限制不准收紅包收賄，「規矩太死了不夠人性化」。禁止是因為爐體老舊及環保因素，建議未來就明文規定超量收費，與其塞紅包給人員不如直接把錢給市府，多花一點就可以多燒一點，參考其他縣市上限標準。蔣萬安說，請殯葬處研究一下