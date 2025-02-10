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大S樹葬！網傳2年再挖骨灰丟焚化爐　北市殯葬處駁斥：絕不可能

▲▼台北市殯葬處環保葬區，目前共有富德公墓詠愛園、落羽之丘，以及陽明山公墓臻善園，圖為樹葬葬區。（圖／台北市殯葬處提供）

▲台北市殯葬處環保葬區，目前有富德公墓詠愛園、落羽之丘，以及陽明山公墓臻善園，圖為樹葬葬區。（圖／北市殯葬處提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

藝人大S（徐熙媛）於2日驟逝於日本，小S（徐熙娣）透露，不會替姊姊舉辦告別式，會選擇吉日樹葬，目前正在申請場地中。面對有殯葬業者聲稱，樹葬後骨灰不會自然分解，2年內會再挖起來丟到焚化爐等言論，台北市殯葬處長張世昌澄清，「我們絕對也從來不做這樣的事情。」原則上就是讓土地休養生息，到一定程度後才再開放該葬區使用，任何一個縣市政府環保葬區都不可能把泥土挖起來再焚化。

北市府洞察節葬、簡葬為未來殯葬趨勢，除了推行海葬以外，自2003年11月在富德公墓開始試辦樹葬，2007年6月啟用詠愛園（樹葬區），於2013年10月啟用陽明山公墓設置臻善園（花葬區）、2021年4月分別於富德、陽明山公墓啟用落羽之丘及擴大臻善園葬區，累積至2025年1月底，已服務6萬3966位先行者，近年來每月受理案件約800件。

▲▼台北市殯葬處環保葬區，目前共有富德公墓詠愛園、落羽之丘，以及陽明山公墓臻善園，圖為樹葬葬區。（圖／台北市殯葬處提供）

關於如何申請樹葬與花葬，台北市殯葬處網站說明，採親自或由委託人（檢具委託書）至台北市懷愛館服務中心辦理，申請時應填寫樹、花葬設施使用申請書，檢具申請人身分證及影本，受葬者骨灰（骸）來源證明（火化許可證或骨灰存放設施寄存遷出證明，或墓地起掘許可證明正本）。

殯葬處網站提到，台北市懷愛館服務中心人員受理申請後，由火化場人員將受葬者火化骨灰，經過研磨再處理後，由申請人或家屬會同管理員於樹、花葬區選擇埋藏骨灰區域，家屬均無需支付其他費用，且申請不受受葬者設籍台北市或其他縣市限制，均可申請。

由於小S透露大S將採樹葬，使樹葬受到外界關注與討論，有不具名的殯葬業者聲稱，樹葬並不環保，因為骨灰埋進土裡，2年內土地會重複利用，因此大多會將骨灰挖起來丟進焚化爐燒掉。對此，台北市殯葬處長張世昌10日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時澄清，「我們從來不會做這樣事情，也絕對不會做這樣的事情。」

▲▼台北市殯葬處環保葬區，目前共有富德公墓詠愛園、落羽之丘，以及陽明山公墓臻善園，圖為樹葬葬區。（圖／台北市殯葬處提供）

張世昌以台北市作法舉例說明，參加環保葬的骨灰，火化後皆須經再研磨成非常細的粉，以更小分子狀態埋入挖好的土壤洞口中，且同一個洞不會有重複亡者，該區會休養生息至少2年，後續透過自然生物機制分解鈣質等物質，長久下來讓大自然回歸到既有的狀態。

張世昌提到，台北市樹、花葬園區採分區輪用制，透過劃分不同區域，輪流開放使用與進入養護，另每月派員定期噴灑溶磷菌、覆蓋培養土以幫助骨灰逐步分解；如果葬區滿葬，將會進入養護期約2年左右，並視養護情形評估是否再次開放使用，倘若沒有融得徹底，該區將持續休養生息，「任何縣市政府的環保葬區都是這樣處理，不可能把泥土挖起來再丟進焚化爐」。

張世昌說明，環保葬是將往生者骨灰以更自然、簡樸的方式回歸大地，體現對生命的尊重與環境的友善，其核心精神並非追求骨灰的快速消失，而是透過自然的生物分解作用，讓骨灰中的礦物質逐步融入土壤，最終與自然合而為一。

▲▼台北市殯葬處環保葬區，目前共有富德公墓詠愛園、落羽之丘，以及陽明山公墓臻善園，圖為樹葬葬區。（圖／台北市殯葬處提供）

面對有部分人擔憂，家人骨灰恐與其他人混在一起，以及是否不記名、不立碑？張世昌指出，骨灰與土地融合後，就會再開放使用，這也符合環保葬的土地重複使用精神，從早期盛行的土葬到火葬，現在塔位一位難求，因此開始推行環保葬方式，配合時代不斷演進，出現不同樣貌；另環保葬崇尚不記名、不立碑，但只要透過網路輸入姓名，都會告知葬在哪一個園區。

張世昌也提及，清明節期間，環保葬區掃墓方式與傳統塔樓差很多，塔樓的追思比較制式，家人需要準備祭品擺放於祭拜桌，等候祭祀的時間；而環保葬區特別溫馨輕鬆，看過有家人準備星巴克咖啡、麥當勞在葬區前祭拜，有孫子準備小提琴在葬區前表演，輕鬆聊天緬懷先人，殯葬處也會在環保葬區規劃音樂表演。

最後，張世昌說，為推廣環保葬，台北市提供多元的環保葬形式供民眾選擇，未來將持續精進環保葬的服務品質，並透過正確的觀念、科學的管理及嚴謹規範，能讓環保葬成為更多民眾的安心選擇，共同為這片土地盡一份心力。

▲▼台北市殯葬處環保葬區，目前共有富德公墓詠愛園、落羽之丘，以及陽明山公墓臻善園，圖為樹葬葬區。（圖／台北市殯葬處提供）

▼花葬葬區。（圖／台北市殯葬處提供）

▲▼台北市殯葬處環保葬區，目前共有富德公墓詠愛園、落羽之丘，以及陽明山公墓臻善園，圖為花葬葬區。（圖／台北市殯葬處提供）

▼寵物秘密花園灑葬區。（圖／台北市殯葬處提供）

▲▼台北市殯葬處為推廣永續發展、美麗自然的環保葬法，設置「寵物秘密花園灑葬區」。（圖／台北市殯葬處提供）

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