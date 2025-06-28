北市二殯要再蓋12火化爐！議員質疑量能已夠　殯葬處：會彈性調整

▲台北市立第二殯儀館。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

考量台北市已邁入超高齡化社會，未來殯葬火化服務需求將不斷攀升，台北市政府擬在二殯加蓋12座火化場，遭議員苗博雅質疑「量能夠卻硬要蓋」。對此，殯葬處說明，未來採階段性增設，初期僅規劃建置6爐，未來將視需求彈性調整；市長蔣萬安也說，會優化防治空污的設施，確保相關環境品質前提下，穩健滿足民眾治喪需求。

社民黨議員苗博雅質疑，依據歷年火化數量統計，台北懷愛館要處理台北市的大體火化綽綽有餘，還能協助外縣市。他指出，台北市未來10年火化需求最高約2.3萬，最大量能3萬是足夠應付的，還有7000能夠協助外縣市，12組火化爐的必要性是什麼？

依國發會預估，台灣將於今年進入超高齡社會，台北市更在2022年即達到此門檻。殯葬處指出，隨著死亡人數逐年上升，喪葬服務需求持續攀升，以目前懷愛館14座火化爐的負荷推估，至2029年恐難以應付每日遺體處理需求，整體火化時間將至晚上8點之後，家屬等待骨灰時間將延長到2至3小時，影響喪禮儀程與家屬感受。

殯葬處自2024年編列先期規劃預算啟動本案，參照至2057年死亡人口高峰推估，初步預估須再增12座火化爐才足夠支應。未來採階段性增設火化設備，初期僅規劃建置6爐，未來將視需求彈性調整，確保在服務效能與環境負荷間取得平衡，穩健滿足市民喪葬基本需求。

至於地方關心的空污防制，殯葬處說，目前已汰換8爐，預計2027年將全數汰換完畢；後續新的爐具借由電腦軟硬體升級，加速運算可提升火化效能，讓燃燒更能完全，有助提升空污防制的效率。另未來將全面導入最先進的「一對一」空污處理系統，有效的阻斷有害物質進入環境。

選址方面，預定地點位於懷愛館現有火化場後方，在殯儀館內僅適合規劃只進不出的類型用途，殯葬處因應超高齡人口趨勢，北市殯葬處先前已先就禮廳、冰櫃等設施數量不足問題進行整建，並順利啟用至今，現確實面臨火化設施不足問題，所以針對該址進行火化設施增設的規畫。

殯葬處說，目前已完成先規作業，建築物為地上三層、地下三層，配置火化區與祭拜區，設計簡約現代，透過空橋連接禮廳與火化場，重視動線便利與空間尊嚴，體現對生命尊重。殯葬處後續將依法進行環境影響評估，舉辦地方說明會，廣納各界意見。

殯葬處強調，北市府一向秉持為民服務精神，洞察未來趨勢，優先佈局，也堅持作對的事情。殯葬處未來也會持續秉持公開、透明、科學審慎原則，以環保與服務並重的理念，打造安全、永續的殯葬設施環境。