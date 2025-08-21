北市擬增12座火化爐遭爆需求僅1座　她嗆：李四川選新北的嫁妝？

▲北市將在台北懷愛館新建12座火化爐，何孟樺質疑，現有量能足夠，是為替新北市解套。（圖／台北市民政局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府規畫擴建懷愛館後方火葬場，增12座火化爐，民進黨市議員何孟樺質疑，依殯葬處委外廠商估算若單純滿足北市亡者需求，只需增1座火化爐，質疑執意增12座是否要滿足新北需求？「難道要為川伯參選排除難題。用為新北增建火化爐，當作川伯參選嫁妝？」殯葬處則表示，仍在規劃中，會視實際需求評估。

台北市立懷愛館目前設有14座火化爐，不過台北市殯葬管理處考量人口高齡化且死亡人口持續增加，喪葬服務需求攀升，目前量能恐難以負荷，將導致家屬等待骨灰時間延長，因此在去年編列預算做先期規劃，預估須增建12座火化爐。

民進黨台北市議員何孟樺今日指出，依照殯葬處委外廠商的估算，台北市的死亡人口高峰將落在2057年，且只需要增設1座爐就可滿足，市府卻執意要推動新建12座爐，完全是為了滿足新北市的需要。她說，因為新北市殯葬設施不足，讓台北市火化遺體數量從2017年以後就達到死亡人數的140%，即便提高非設籍者的火化費用，仍無法壓低外縣市者占比，原因就在於新北市政府始終沒有妥善處理量能不足的問題。

何孟樺質疑，台北市政府不要求新北市府改進，還要為其增建火化爐，難道是為了不排斥參選2026新北市長的台北市副市長李四川創造條件，用為新北市增建火化爐當作參選嫁妝。

殯葬處回應，殯葬設施非一蹴而就，須提前規劃、陸續建置才能避免臨時缺口，導致市民在最需要的時刻卻無法獲得妥善服務，協助民眾順利處理後事為大，不知為何會有選舉相關的解讀。

殯葬處表示，基北北桃4市為同一生活圈，台北市民有可能住在鄰近縣市，也可能將外縣市家人接來同住，將持續與鄰近縣市密切討論殯葬需求、提出更新與增加量能的建議，並預計在明年提高外縣市火化價格。

至於新建火化爐數量，殯葬處6月曾表示，初期規劃先建置6爐，今天則表示仍在規劃中，會視實際需求評估，並以環境品質與市民需求作為最優先考量。