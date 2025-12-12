「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（12日）下午處理攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正案，最終國民黨立院黨團在人數優勢下，讓該案三讀闖關成功。表決結果顯示，贊成60位、反對48位。確認退休公務人員所得替代率逐年遞減喊卡，自民國113年1月1日停止適用附表三逐年下降所得替代率，且當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討適當調整。

年改自民國107年開始實施迄今7年，其中最受公教反彈的，就是「所得替代率分10年逐年調降1.5％」。本屆立法院，國民黨重回國會多數，反年改團體透過管道屢促國民黨團協助修法，盼能停止逐年遞減。在國民黨團積極推動下，停砍退休公務人員年金相關法案先於立法院司法及法制委員會召開公聽會，之後排審，但朝野政黨對於修法全無共識，遂於上月11日交付協商。

立法院長韓國瑜於昨（11日）上午召集朝野協商《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，會中藍、白黨團主張停砍公教退休人員所得替代率，綠黨團則批造成年金提早破產，而主管機關考試院、銓敘部也皆表達不支持，銓敘部長施能傑強調，站在退撫基金立場，現在問題在不足額提撥，即使沒有這次的提早停止調降，基金可能在138年破產，如果再提早調降，大概會提早3至4年破產，這是嚴肅課題。

此外，三讀條文也將公務員月退俸在消費者物價指數（CPI）年增率達正、負5%時應調整，刪除「負」，修正為只有CPI成長5%時，退休俸調整或至少每四年調整，但CPI呈現負數時，退休俸不予調降。

三讀修正的條文也包括，公布前或後退休生效者，一律以2023年1月1日至2023年12月31日之退休所得替代率上限認定之；有關自2024年1月1日以後，逐年下降所得替代率之部分，不適用之。