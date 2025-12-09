　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強辦主任遭爆涉霸凌　國小同學幫澄清「無中生有」揭暖心善舉

▲▼何元楷。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）

▲國民黨立委羅智強辦公室主任、新北市議員參選人何元楷。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委羅智強辦公室主任、新北市議員參選人何元楷，遭爆料國小到國中曾涉及霸凌情事，何元楷在臉書發文表示，希望有機會跟這位貼文的同學見面，釐清事件始末。對此，何的同學、楊先生說，大家小時候多少有調皮的時候，但還是知道分寸，大多是跟幾個比較要好的朋友玩，「調皮是對好朋友的惡作劇，不會去傷害或是造成別人困擾」，更不用說去欺負資源班、特教班等學生。

有網友在社群媒體Threads發文指控何元楷霸凌，包括走廊推撞、鞋子被灌水，甚至黏口香糖、吐口水等。對此，何元楷昨回應，雖然還不知道這位同學是誰，但懇切的希望有機會跟這位貼文的同學見面，了解彼此的想法，除了有機會和他當面釐清之外，也希望了解事情的始末，若小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，願意誠摯地向他致上歉意。

楊先生說，自己跟何元楷是國小就認識、也同班過，之後一路到國中都有同校，「這完全是無中生有的事情，國小雖然愛玩，不可能會有到霸凌的狀況」。他說，大家小時候多少有調皮的時候，但還是知道分寸，大多是跟幾個比較要好的朋友玩，「調皮是對好朋友的惡作劇，不會去傷害或是造成別人困擾」，更不用說去欺負資源班、特教班等學生。

楊先生也提到，小時候與何元楷出去打棒球時，曾偶遇貓叫聲，何元楷還特別循著聲音去找貓，最後花了3小時把幼貓救出來，從小就很有愛心。

12/07 全台詐欺最新數據

