寒流一波波！陸冰雪經濟大起　國產雪具價格飆漲100％還熱銷斷貨

▲大陸國產雪具成為冰雪經濟中拉動內需的重要推手之一。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期寒流一波波，多地雪場陸續進入「熱鬧模式」，「冰雪經濟」也隨之迅速升溫，滑雪用品市場同步迎來熱潮。在北京的相關產業市場中，大陸國產雪具外觀設計的進步與高性價比，成為消費者的新寵，多家門市在工作日晚間依然人潮擁擠，熱門款式甚至出現斷碼、斷貨的現象。相關數據也呈現出，今冬雪季以來大陸國產雪具銷量大幅成長。

《上觀新聞》報導，北京東城區一家國產雪具品牌門店內，工作日晚間仍擠滿選購裝備的顧客。多名消費者表示，近年國產品牌在外型設計、品質與價格上表現亮眼，「好看又划算」，因此願意優先選擇國貨。

雪具店的資深店員回憶稱，整個雪具中心過去幾乎看不到國產品牌，如今不僅有專賣店，連集合店也幾乎都配置國產雪具，銷量持續攀升，「除了價格優勢，便捷完善的售後服務也讓國貨吸引更多滑雪愛好者。」

相關數據顯示，今（2025）年冬季雪季來臨之際，滑雪服成交額同比增幅超過50%，滑雪裝備整體增長逾30%。其中，部分國產品牌滑雪服成交額同比成長超60%，國產頭盔與護具更出現成交額翻倍、成長超100%的亮眼成績。

在寒流一波波接連來襲，北方進入雨雪交替的天氣狀態，冰雪旅遊熱度持續升高的背景下，大陸國產雪具正成為「冰雪經濟」的重要推力。