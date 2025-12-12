　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸中央經濟工作會議釋「穩中求進」訊號　降準降息首提「靈活高效」

▲2025大陸中央經濟工作會議。（圖／翻攝央視）

▲2025大陸中央經濟工作會議。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央經濟工作會議10日至11日在北京舉行，會議總結2025年經濟情況並部署2026年重點任務，傳遞「穩中求進、提質增效」的政策訊號。本次會議首次在降準降息操作上提出「靈活高效」，並強調要發揮存量與增量政策的集成效應。會議凸顯穩預期、穩市場與擴大內需的重要性，為2026年經濟佈局定調。

《新京報》報導，本次中央經濟工作會議指出，我國經濟長期向好的基本面未改，需鞏固穩中向好態勢，強調在政策層面要「穩中求進、提質增效」，並首次提出「存量政策＋增量政策」的集成效應。

▲2025大陸中央經濟工作會議。（圖／翻攝央視）

會議內容顯示，2026年將繼續實施更積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策，並在降準、降息工具方面提出「靈活高效」的新表述，同時推動平台企業及其從業者共贏發展，並將北京（京津冀）、上海（長三角）、大灣區國際科技創新中心建設寫入會議綱領。

多位專家認為，本次會議向市場釋放明確訊號，即宏觀政策將更積極、更協同，以促使「質的有效提升與量的合理增長」。對此，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，政策基調保持連續性與穩定性，有助於穩定預期和提振信心。

中金公司研究部首席分析師張文朗表示，會議對消費、投資、房市、企業欠款等社會關注議題均作出回應，並多次強調高品質發展，包含城市更新、縣域經濟、海洋經濟與「一帶一路」等領域。

會議提出「提質增效」的政策目標，強調財政、貨幣、產業等政策需協同搭配，將傳統與創新工具結合，推動高品質成長。招聯金融研究院董希淼指出，會議對「質的有效提升」的強調，象徵後續政策將更重發展效能，為「十五五」開局奠定基礎。

在大陸2026年經濟工作任務安排中，「擴大內需、建設強大國內市場」被列為首位，受到美國高關稅政策可能壓縮出口動能之影響，2026年外需貢獻度預期下降，因此需由內需補位。多地將培育新消費增長點，推動新場景與新質生產力結合。

▲2025大陸中央經濟工作會議。（圖／翻攝央視）

會議強調加大逆週期與跨週期調節力度，並要求提升政策協同性，包括發揮存量與增量政策的集成效應。中泰證券策略首席分析師徐馳認為，財政政策將在維持必要赤字的同時重視地方財政困難；貨幣政策則需促進物價合理回升並穩定匯率。

此外，會議再次將科技創新列為明年工作的第二項任務，包括打造三大國際科技中心、完善AI治理、強化知識產權保護等。專家指出，科技政策正從「項目驅動」轉向「體系構建」，有助提升創新投入的可持續性。

對於房地產領域，會議要求因城施策、控增量、去庫存、優供給，並鼓勵收購存量商品房用於保障性住房，地方政府債務則需堅守「不得新增隱性債務」原則。

中信證券首席經濟學家明明指出，房市仍是風險處置重點，預期2026年將推出更多政策以支撐市場企穩回穩。王青表示，明年房市調控將在供需兩端同時發力，並首次提出以「多措並舉」化解地方平台經營性債務風險。

在對外開放方面，會議提出「統籌國內國際兩個大局」，明確要深化合作共贏。專家認為，在外部需求不振的背景下，2026年需在外貿、外資與「一帶一路」領域採取更具前瞻性的佈局，以提升抗外部衝擊能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超商關東煮太辣！　台中男「整碗倒回鍋裡」下場曝光
陳玉珍承諾修正提案！　與工會達成3共識
快訊／3縣市大雨特報　下到明天
國會助理齊聚抗議！　白委到場聲援反遭圍剿
快訊／蘇丹紅化粧品再增18項！活膚霜、護髮精油都驗出
搭飛機2行為超NG！　美急診醫揭「健康地雷」
NBA前球星自揭罹「第四期腦癌」：不會不戰而降

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸美女網紅「畸形吃播」遭全網封禁　「食物配醋」連口香糖都可以

上海松江工地傳挖出銀元　民眾蜂擁「淘寶」...有人現場600元直接賣

陸中央經濟工作會議釋「穩中求進」訊號　降準降息首提「靈活高效」

陸空中航母「九天」成功首飛　最大載重6噸可支援海島重型物資運輸

想販毒砸159萬「買到1包味精」　陸男1原因免罰

賴談「民主是台灣唯一的方向」　國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

公務員赴陸探親限縮「三親等」內　陸委會：制度遭濫用

中俄巡航引日本不滿　陸外交部諷：沒必要大驚小怪、對號入座

雙城論壇只辦2天！梁文傑：市長的工作每天都非常繁忙

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

陸美女網紅「畸形吃播」遭全網封禁　「食物配醋」連口香糖都可以

上海松江工地傳挖出銀元　民眾蜂擁「淘寶」...有人現場600元直接賣

陸中央經濟工作會議釋「穩中求進」訊號　降準降息首提「靈活高效」

陸空中航母「九天」成功首飛　最大載重6噸可支援海島重型物資運輸

想販毒砸159萬「買到1包味精」　陸男1原因免罰

賴談「民主是台灣唯一的方向」　國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

公務員赴陸探親限縮「三親等」內　陸委會：制度遭濫用

中俄巡航引日本不滿　陸外交部諷：沒必要大驚小怪、對號入座

雙城論壇只辦2天！梁文傑：市長的工作每天都非常繁忙

台灣虎航招募「60名空服員」月薪上看70k　明年再送7天補休

博通業績亮眼盤後重挫逾5%　CEO電話會議引發市場2大疑慮

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

勇士簽下前教士終結者蘇亞雷斯　本人親揭加盟理由

陸美女網紅「畸形吃播」遭全網封禁　「食物配醋」連口香糖都可以

中壢後站握2大利多　在地房仲：房價將追上前站

今明兩天3地雨最大　周日「急凍下探10度」

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

高雄台南連4震　專家：有助降低大規模地震風險

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！

大陸熱門新聞

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐

國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

陸棋手比賽「腿夾手機」　用軟體作弊

「張藝興」退出染色體娛樂股東行列

陸空中航母「九天」成功首飛　最大載重6噸可支援海島重型物資運輸

陸第三代主戰99B坦克出廠前綜合試驗畫面曝 1KM外目標實彈射擊

砸36萬買「毒」　男免罰奇葩原因曝光

陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣 0度線跨長江降溫超10度

懸崖自拍一秒踩空！男墜40公尺畫面曝

中俄巡航！中方諷：日本沒必要大驚小怪

陸金剛石產業鏈形成規模 「培育鑽石」價格腰斬受年輕人追捧

公務員赴陸探親限縮三親等　陸委會：制度遭濫用

習近平主持中央經濟工作會議 2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

更多熱門

相關新聞

財政部估今年稅收短徵500億　結束連4年超徵

財政部估今年稅收短徵500億　結束連4年超徵

財政部11日公布前11月總稅收3兆5813億元，創歷年同期新高，但距全年預算目標還有2206億元的差距、達成率94.2%，預估全年稅收可能短徵300億元至500億元，結束連4 年超徵。

南韓GDP增速連3年低於2％　失落30年要來了

南韓GDP增速連3年低於2％　失落30年要來了

美股分歧！道瓊創歷史新高、那指翻黑

美股分歧！道瓊創歷史新高、那指翻黑

習近平主持中央經濟工作會議 2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

習近平主持中央經濟工作會議 2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

鍾嘉村2.2億交保「難題待解」　草湖5千坪地變現4.3億

鍾嘉村2.2億交保「難題待解」　草湖5千坪地變現4.3億

關鍵字：

大陸經濟降準降息內需科技創新房市中央經濟工作

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

日經：台積電熊本廠悄停工　改走4奈米先進製程

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面