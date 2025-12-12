陸中央經濟工作會議釋「穩中求進」訊號　降準降息首提「靈活高效」

▲2025大陸中央經濟工作會議。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央經濟工作會議10日至11日在北京舉行，會議總結2025年經濟情況並部署2026年重點任務，傳遞「穩中求進、提質增效」的政策訊號。本次會議首次在降準降息操作上提出「靈活高效」，並強調要發揮存量與增量政策的集成效應。會議凸顯穩預期、穩市場與擴大內需的重要性，為2026年經濟佈局定調。

《新京報》報導，本次中央經濟工作會議指出，我國經濟長期向好的基本面未改，需鞏固穩中向好態勢，強調在政策層面要「穩中求進、提質增效」，並首次提出「存量政策＋增量政策」的集成效應。

會議內容顯示，2026年將繼續實施更積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策，並在降準、降息工具方面提出「靈活高效」的新表述，同時推動平台企業及其從業者共贏發展，並將北京（京津冀）、上海（長三角）、大灣區國際科技創新中心建設寫入會議綱領。

多位專家認為，本次會議向市場釋放明確訊號，即宏觀政策將更積極、更協同，以促使「質的有效提升與量的合理增長」。對此，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，政策基調保持連續性與穩定性，有助於穩定預期和提振信心。

中金公司研究部首席分析師張文朗表示，會議對消費、投資、房市、企業欠款等社會關注議題均作出回應，並多次強調高品質發展，包含城市更新、縣域經濟、海洋經濟與「一帶一路」等領域。

會議提出「提質增效」的政策目標，強調財政、貨幣、產業等政策需協同搭配，將傳統與創新工具結合，推動高品質成長。招聯金融研究院董希淼指出，會議對「質的有效提升」的強調，象徵後續政策將更重發展效能，為「十五五」開局奠定基礎。

在大陸2026年經濟工作任務安排中，「擴大內需、建設強大國內市場」被列為首位，受到美國高關稅政策可能壓縮出口動能之影響，2026年外需貢獻度預期下降，因此需由內需補位。多地將培育新消費增長點，推動新場景與新質生產力結合。

會議強調加大逆週期與跨週期調節力度，並要求提升政策協同性，包括發揮存量與增量政策的集成效應。中泰證券策略首席分析師徐馳認為，財政政策將在維持必要赤字的同時重視地方財政困難；貨幣政策則需促進物價合理回升並穩定匯率。

此外，會議再次將科技創新列為明年工作的第二項任務，包括打造三大國際科技中心、完善AI治理、強化知識產權保護等。專家指出，科技政策正從「項目驅動」轉向「體系構建」，有助提升創新投入的可持續性。

對於房地產領域，會議要求因城施策、控增量、去庫存、優供給，並鼓勵收購存量商品房用於保障性住房，地方政府債務則需堅守「不得新增隱性債務」原則。

中信證券首席經濟學家明明指出，房市仍是風險處置重點，預期2026年將推出更多政策以支撐市場企穩回穩。王青表示，明年房市調控將在供需兩端同時發力，並首次提出以「多措並舉」化解地方平台經營性債務風險。

在對外開放方面，會議提出「統籌國內國際兩個大局」，明確要深化合作共贏。專家認為，在外部需求不振的背景下，2026年需在外貿、外資與「一帶一路」領域採取更具前瞻性的佈局，以提升抗外部衝擊能力。