廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

吳姓女子今年於社群軟體認識年籍不詳之男性共犯，對方假借交往佯稱提供國外工作機會為由，幫吳女訂購機票與安排旅程，吳女不疑有他欣然赴約，並於今年10月赴泰國，但入境桃園機場第一航廈時，隨身託運行李被查海關與航警查出夾藏30餘包第二級毒品大麻花，總重高達16.22公斤，市值初估逾3千萬元，航警局偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並持續追查幕後運毒集團及在台接應共犯。