廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

▲桃園地檢署官網公布徵選檢查官助理職缺，以強化明年度打詐生力軍。（資料照／記者沈繼昌攝）
記者沈繼昌／桃園報導
為落實法務部「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，強化檢察機關偵查能量，透過增加偵查輔助人力，提升偵查效能，以壓制詐欺犯罪、維護人民財產安全，桃園地檢署官網公布明年度檢察官助理職缺，預計爭取18名、備取若干名，主要工作將協助檢察官辦理偵查、公訴及執行案件等，薪資預估每月新臺幣5萬076元，並享有加班費、年終獎金等福利，呼籲有志者踴躍報考。
法務部向行政院爭取獲得增加檢察官助理人力核撥地檢署，對於詐欺案件之協助偵辦已見成效。法務部續向行政院爭取2026年額外增加檢察官助理人力，桃園地檢署已獲法務部、高等檢察署核撥員額。
桃園地檢署表示，為儘速進用人力，桃檢已於昨（10）日於在官網公告報名簡章，預計正取18名、備取若干名。檢察官助理工作在協助檢察官辦理偵查、公訴及執行案件等，薪資預估每月新臺幣5萬076元，同時享有加班費、年終獎金等福利，相關甄選報名簡章資料詳見本署網站（https://www.tyc.moj.gov.tw/），報名期間至今年12月24日（星期三）下午5時30分止，歡迎具正義感熱血青年報名加入桃檢團隊，共同打擊犯罪，守護人民安全。
