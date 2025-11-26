　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃檢召開毒品再犯防制聯繫平台會議　強化戒癮團隊網絡合作

▲衛生福利部桃園療養院吳坤鴻主任（右）分享專業意見。（圖／桃園地檢署提供）

▲衛生福利部桃園療養院吳坤鴻主任（右）分享專業意見。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今（26）日召開「年度毒品再犯防制聯繫平台暨工作協調會議」，邀請7家醫療機構及更生保護會桃園分會面對面深入交流，桃檢檢察長戴文亮指出，會議就優化施用毒品者附條件緩起訴戒癮治療案件執行程序討論凝聚共識，針對履行情況不佳或有疑似醫療暴力行為個案，建立退案前之緩衝與輔導機制，以期提升個案留置率並確保醫療人員權益。

▲桃檢今天召開的平台會議上，與各網絡單位進行業務交流，共同為毒品防制工作努力。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃檢今天召開的平台會議上，與各網絡單位進行業務交流，共同為毒品防制工作努力。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署今天邀請包括桃園市府衛生局毒品危害防制中心、林口長庚醫院、衛福部桃園醫院、衛福部桃園療養院、國軍桃園總醫院、台北榮民總醫院桃園分院、居善醫院與周孫元診所等7家醫療機構及更生保護會桃園分會交流，針對當前合作事項及未來發展方向進行了全面討論，以提升毒品防制工作品質貢獻專業意見。

▲桃檢今天召開的平台會議上，衛生局毒品危害防制中心針對業務提供專業報告。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃檢今天召開的平台會議上，衛生局毒品危害防制中心針對業務提供專業報告。（圖／桃園地檢署提供）

檢察長戴文亮致詞表示，桃檢與轄區戒癮醫療院所在長期合作基礎上，已建立起穩固且互信的夥伴關係，透過定期會議與日常業務交流，完善個案轉介機制，在實務工作中累積了豐富的經驗。

衛福部桃園療養院主任吳坤鴻也分享專業意見，認為司法與醫療跨領域合作模式，不僅為毒品防制工作奠定了良好基礎，更開創專業協力的新典範。過去幾年來，透過雙方共同努力，已協助許多個案獲得適當的處遇與治療，逐年提升戒癮治療履行完成率，展現出具體的合作成效。

▲桃檢今天召開的平台會議後，出席會議的合作夥伴合影。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃檢今天召開的平台會議後，出席會議的合作夥伴合影。（圖／桃園地檢署提供）

桃檢強調，毒品防制工作需要長期投入與持續創新，行政院於去年11月通過「新世代反毒策略行動綱領」第3期（114年至117年），積極布建戒癮資源，對施用毒品者的醫療輔導與社區復健，以穩定復歸、抑制再犯為目標。為落實毒品防制政策及提升毒品防制工作的效能與品質，桃檢將持續與各網絡單位合作，透過定期的對話平台與經驗分享機制，以整合各項專業資源並不斷精進，協助施用毒品者減少再犯率並有效復歸社會。

 【更多新聞】

桃園南門市場大火復原順利　全數攤位今恢復通電

德國男2年沒工作打劫超商　搶到1萬+1包菸...還有1罐波蜜芭樂汁

中壢火車站周邊有偷拍狼！疑背包藏針孔接近短裙女　警追查中

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩
奪命畫面曝！老翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車
買房反悔「10萬定金被沒收」！基隆女竟告老闆求償
快訊／北市公車「右轉撞行人」　男遭捲入車底搶救無效亡
義國18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰
日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

見證奇蹟！裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

奪命畫面曝！87歲翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車

快訊／北市紅15R公車「右轉撞行人」　男遭捲入車底搶救無效亡

桃檢召開毒品再犯防制聯繫平台會議　強化戒癮團隊網絡合作

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

惡劣！彰化社頭百年土地公廟12月將入新厝　竟遭潑紅漆破壞

男硬上未成年少女致懷孕墮胎　法官批「惡性不輕」重判7年1月

淫教練松志彬性侵41童判464年　家屬失望淚控：為何不判死刑

台中文山焚化爐「滿到流出來」　環保局長：我高考狀元會解決

快訊／士林公車右轉碰撞行人！　「1男遭捲入車底」無呼吸心跳

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

2小時40分快抵花蓮 仁川直航帶動台韓旅遊熱

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

見證奇蹟！裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

奪命畫面曝！87歲翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車

快訊／北市紅15R公車「右轉撞行人」　男遭捲入車底搶救無效亡

桃檢召開毒品再犯防制聯繫平台會議　強化戒癮團隊網絡合作

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

惡劣！彰化社頭百年土地公廟12月將入新厝　竟遭潑紅漆破壞

男硬上未成年少女致懷孕墮胎　法官批「惡性不輕」重判7年1月

淫教練松志彬性侵41童判464年　家屬失望淚控：為何不判死刑

台中文山焚化爐「滿到流出來」　環保局長：我高考狀元會解決

快訊／士林公車右轉碰撞行人！　「1男遭捲入車底」無呼吸心跳

見證奇蹟！裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

奪命畫面曝！87歲翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車

台鐵旅客車上亂噴滅火器「滿地粉末」　警上車逮人

邰智源遭預言「恐中風」自嘲開地獄梗！　反致電關心羅時豐烏龍死訊

買房反悔「10萬定金被沒收」！基隆女竟告老闆求償：公司害的

日本獨旅「Google翻譯小本本」被兄弟挖出　老司機洗版：超實用

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂：無法控制

快訊／北市紅15R公車「右轉撞行人」　男遭捲入車底搶救無效亡

陸男星表弟困柬埔寨未獲救！　親打臉網傳好消息：與事實不符

半數兒少陷情緒困擾！純德小學攜淡大　研究生駐校「一對一」心理支持

【還有第二首！】TWICE安可再開一首「神曲」　離場粉絲拔腿狂奔TT

社會熱門新聞

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

獨／裝甲兵八唐縱走失聯6天　尋獲比大拇指畫面曝

知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

台旅客阿布達比轉機遭警帶走失聯3天　家屬PO文求助

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

台北女開賓士去金山訪友！　「路況不熟」開進海中亡

裝甲兵卡在山谷6天　狂吹「救命神器」被聽見

黃子佼「開賓士碰撞女騎士」！　被依肇事逃逸罪嫌起訴

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

更多熱門

相關新聞

男2年沒工作打劫超商　搶走現金+菸+飲料

男2年沒工作打劫超商　搶走現金+菸+飲料

1名德國籍男子HOEPPNER 何姓男子（譯音）因缺錢花用，今年9月凌晨持水果刀在中壢區2家超商持刀進入店內佯裝購物，再持刀威嚇店員，第一家僅搶得1瓶波蜜芭樂汁後逃離，第2家則恫嚇女店員「給我錢，給我錢就走」，搶得1萬元現金與1包香菸後逃逸，中壢警方調閱監視器循線拘捕何男到案；何男辯稱來台2年沒工作，生活拮据才鋌而走險，桃園地檢署偵結依攜帶兇器強盜罪嫌將他起訴。

出獄3年又犯案！桃園男結夥持刀搶超商被起訴

出獄3年又犯案！桃園男結夥持刀搶超商被起訴

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

軟爛男專騙熟女感情　痴女心碎報警抓人

軟爛男專騙熟女感情　痴女心碎報警抓人

出庭打傷法警還怒嗆法官是「畜生」、「妓女」　莽男下場曝

出庭打傷法警還怒嗆法官是「畜生」、「妓女」　莽男下場曝

關鍵字：

毒品再犯防制聯繫平台會議桃檢戴文亮

讀者迴響

熱門新聞

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面