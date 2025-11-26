桃檢召開毒品再犯防制聯繫平台會議　強化戒癮團隊網絡合作

▲衛生福利部桃園療養院吳坤鴻主任（右）分享專業意見。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今（26）日召開「年度毒品再犯防制聯繫平台暨工作協調會議」，邀請7家醫療機構及更生保護會桃園分會面對面深入交流，桃檢檢察長戴文亮指出，會議就優化施用毒品者附條件緩起訴戒癮治療案件執行程序討論凝聚共識，針對履行情況不佳或有疑似醫療暴力行為個案，建立退案前之緩衝與輔導機制，以期提升個案留置率並確保醫療人員權益。

▲桃檢今天召開的平台會議上，與各網絡單位進行業務交流，共同為毒品防制工作努力。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署今天邀請包括桃園市府衛生局毒品危害防制中心、林口長庚醫院、衛福部桃園醫院、衛福部桃園療養院、國軍桃園總醫院、台北榮民總醫院桃園分院、居善醫院與周孫元診所等7家醫療機構及更生保護會桃園分會交流，針對當前合作事項及未來發展方向進行了全面討論，以提升毒品防制工作品質貢獻專業意見。

▲桃檢今天召開的平台會議上，衛生局毒品危害防制中心針對業務提供專業報告。（圖／桃園地檢署提供）

檢察長戴文亮致詞表示，桃檢與轄區戒癮醫療院所在長期合作基礎上，已建立起穩固且互信的夥伴關係，透過定期會議與日常業務交流，完善個案轉介機制，在實務工作中累積了豐富的經驗。

衛福部桃園療養院主任吳坤鴻也分享專業意見，認為司法與醫療跨領域合作模式，不僅為毒品防制工作奠定了良好基礎，更開創專業協力的新典範。過去幾年來，透過雙方共同努力，已協助許多個案獲得適當的處遇與治療，逐年提升戒癮治療履行完成率，展現出具體的合作成效。

▲桃檢今天召開的平台會議後，出席會議的合作夥伴合影。（圖／桃園地檢署提供）

桃檢強調，毒品防制工作需要長期投入與持續創新，行政院於去年11月通過「新世代反毒策略行動綱領」第3期（114年至117年），積極布建戒癮資源，對施用毒品者的醫療輔導與社區復健，以穩定復歸、抑制再犯為目標。為落實毒品防制政策及提升毒品防制工作的效能與品質，桃檢將持續與各網絡單位合作，透過定期的對話平台與經驗分享機制，以整合各項專業資源並不斷精進，協助施用毒品者減少再犯率並有效復歸社會。