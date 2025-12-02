　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

製毒廠藏桃園民宅！「黑水」加工變喪屍煙彈　市價5千萬

▲桃園地檢署今年5月指揮新北地檢署在新屋區民宅查獲利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分「黑水」，加工製造依托咪酯毒品之製毒工廠，圖為查獲現場證物。（資料照／桃園地檢署提供）

▲檢調在新屋區民宅查獲利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分「黑水」，加工製造依托咪酯毒品之製毒工廠。（資料照／桃園地檢署提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官於今年5月間指揮法務部調查局新北市調查處，在桃園市新屋區民宅查獲徐姓男子等5人，以「黑水」加工製造喪屍煙彈之製毒工廠，現場查扣大批成品、半成品與製毒器具等證物，檢調及時阻斷市值逾5千萬元約2萬7千顆電子煙彈流入市面，這也是國內首例被查獲製毒工廠，桃檢複訊後徐姓主嫌等5人均依法起訴。

▲桃園地檢署今年5月指揮新北地檢署在新屋區民宅查獲利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分「黑水」之製毒工廠，圖為查獲現場。（資料照／桃園地檢署提供）

桃園地檢署檢察官李伊真今年根據可靠情資，指揮新北市調查處於5月19日在桃園市新屋區某處民宅查獲利用含有第二級毒品依托咪酯前驅成分之「黑水」，再加工製造依托咪酯毒品之製毒工廠，現場起出成品、半成品共計11,152公克與相關製毒工具、化學原料等證物。

檢調查出，該批成品與半成品若製作成品流入市面，估計可製成俗稱「喪屍煙彈」2萬7千顆，市價逾新臺幣5千萬元，所幸經檢調緝毒團隊即時攔阻，經檢察官偵結起訴徐姓主嫌等5名被告，依製造二級毒品罪嫌起訴，避免危害國人健康。

▲法務部調查局今天舉行「114年第13波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，桃檢檢察長戴文亮(中)率承辦檢察官李伊真(左二)與緝毒團隊合影。（圖／桃園地檢署提供）

▲法務部調查局今天舉行「114年第13波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，桃檢檢察長戴文亮(中)率承辦檢察官李伊真(左一)與緝毒團隊合影。

這起重大製毒案件經台灣高檢署於今（2）日在法務部調查局舉行「114年第13波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，展現政府強力打擊毒品犯罪成果決心，包括行政院長卓榮泰、法務部部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高檢檢察長張斗輝等人均出席；卓榮泰院長及法務部長鄭銘謙聽取承辦檢察官李伊真調查官報告，對桃檢率同緝毒團隊積極追緝毒品犯罪給予高度肯定，並期許持續強化緝毒工作。

 【更多新聞】

撂人討10萬債務「痛毆導致聽力受損」　現役軍人下場慘

懷疑女友搞曖昧！拔釘器狂毆「還拉頭撞牆」險死　醋男判囚6年

23歲男疑輔助駕駛分心！楊梅休息站「連撞5車」釀3傷　現場畫面曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／攻城獅宣布　高國豪即刻自主停賽
快訊／本季最小流感死亡！　5歲童葉克膜救不回
高國豪妻發聲嘆「陷害要多久？」　曝：當天不是聚會
法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後
陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元認同：國民黨選情不樂觀
告別式上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟內戰醞釀中
快訊／高志綱爆婚外情　統一獅確認中：若違規最重開除
啦啦女神火辣受邀韓時尚大秀！　是「唯一台灣人」激動發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

台南湯德章公園驚見男「倒臥草地」離奇暴斃　死因待查

普發1萬剛下來就不見了！屏東男傻眼　真相曝光：前妻領走了

快訊／邊坡落石恐擴大！太平山緊急公告「休園1日」：遊客只出不進

國際船隊再擴大！東方風能簽挪威大型海纜船　14艘變19艘

32元電鍋惹5年重罪！法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後

製毒廠藏桃園民宅！「黑水」加工變喪屍煙彈　市價5千萬

告別式同場上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟「內戰」醞釀中

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

台南湯德章公園驚見男「倒臥草地」離奇暴斃　死因待查

普發1萬剛下來就不見了！屏東男傻眼　真相曝光：前妻領走了

快訊／邊坡落石恐擴大！太平山緊急公告「休園1日」：遊客只出不進

國際船隊再擴大！東方風能簽挪威大型海纜船　14艘變19艘

32元電鍋惹5年重罪！法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後

製毒廠藏桃園民宅！「黑水」加工變喪屍煙彈　市價5千萬

告別式同場上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟「內戰」醞釀中

只能張口2公分！口腔癌患盼能吃飯、微笑　醫1技術神救援

馬斯克話題聊一聊彈出健身課程？ChatGPT被疑開始投廣告

快訊／高國豪3兄弟互毆事件　攻城獅宣布即刻自主停賽

前賽揚右投鮑爾離開橫濱DeNA　球團坦言無法進入續約階段

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

洋基讓他成自由球員　威廉斯3年15億轉戰大都會

拍八點檔撞靈異？　棚內燈光「像夜店狂閃」男星曝：沒人去開關

房仲單月零成交「還要付千元帶看費」　悲喊：不做了！

【男人你在玩火】超乖柯基聽到禁語瞬間爆氣怒吼

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

人妻健身3個月懷孕了！深夜激戰教練　夫崩潰離婚

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

來台觀光首日就進警局！馬國男拍車牌秒爆衝突

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

更多熱門

相關新聞

桃園地檢攜手醫療機構　共推毒品再犯防制新策略

桃園地檢攜手醫療機構　共推毒品再犯防制新策略

桃園地檢署今（26）日召開「年度毒品再犯防制聯繫平台暨工作協調會議」，邀請7家醫療機構及更生保護會桃園分會面對面深入交流，桃檢檢察長戴文亮指出，會議就優化施用毒品者附條件緩起訴戒癮治療案件執行程序討論凝聚共識，針對履行情況不佳或有疑似醫療暴力行為個案，建立退案前之緩衝與輔導機制，以期提升個案留置率並確保醫療人員權益。

男2年沒工作打劫超商　搶走現金+菸+飲料

男2年沒工作打劫超商　搶走現金+菸+飲料

出獄3年又犯案！桃園男結夥持刀搶超商被起訴

出獄3年又犯案！桃園男結夥持刀搶超商被起訴

新北警全力以赴　打造頂尖緝毒菁英隊伍

新北警全力以赴　打造頂尖緝毒菁英隊伍

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

關鍵字：

桃檢新北市調處新屋製毒工場黑水喪屍菸彈調查局戴文亮

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面