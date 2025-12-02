製毒廠藏桃園民宅！「黑水」加工變喪屍煙彈　市價5千萬

▲檢調在新屋區民宅查獲利用含有第二級毒品依托咪酯前驅物成分「黑水」，加工製造依托咪酯毒品之製毒工廠。（資料照／桃園地檢署提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官於今年5月間指揮法務部調查局新北市調查處，在桃園市新屋區民宅查獲徐姓男子等5人，以「黑水」加工製造喪屍煙彈之製毒工廠，現場查扣大批成品、半成品與製毒器具等證物，檢調及時阻斷市值逾5千萬元約2萬7千顆電子煙彈流入市面，這也是國內首例被查獲製毒工廠，桃檢複訊後徐姓主嫌等5人均依法起訴。

桃園地檢署檢察官李伊真今年根據可靠情資，指揮新北市調查處於5月19日在桃園市新屋區某處民宅查獲利用含有第二級毒品依托咪酯前驅成分之「黑水」，再加工製造依托咪酯毒品之製毒工廠，現場起出成品、半成品共計11,152公克與相關製毒工具、化學原料等證物。

檢調查出，該批成品與半成品若製作成品流入市面，估計可製成俗稱「喪屍煙彈」2萬7千顆，市價逾新臺幣5千萬元，所幸經檢調緝毒團隊即時攔阻，經檢察官偵結起訴徐姓主嫌等5名被告，依製造二級毒品罪嫌起訴，避免危害國人健康。

▲法務部調查局今天舉行「114年第13波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，桃檢檢察長戴文亮(中)率承辦檢察官李伊真(左一)與緝毒團隊合影。

這起重大製毒案件經台灣高檢署於今（2）日在法務部調查局舉行「114年第13波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，展現政府強力打擊毒品犯罪成果決心，包括行政院長卓榮泰、法務部部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高檢檢察長張斗輝等人均出席；卓榮泰院長及法務部長鄭銘謙聽取承辦檢察官李伊真調查官報告，對桃檢率同緝毒團隊積極追緝毒品犯罪給予高度肯定，並期許持續強化緝毒工作。