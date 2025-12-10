桃園雙煞KTV找嘸仇家　持刀怒刺2男險奪命！竟回包廂繼續嗨

▲林姓與傅姓男子去年12月在中壢區某KTV唱歌，得知仇家在8樓包廂，闖入後與不認識2男起衝突後，持摺疊刀分別各刺3刀、1刀，經送醫急救才救回。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子與傅姓男子去年12月與友人在中壢區某KTV唱歌，得知曾有糾紛但真實姓名年籍不詳綽號「白豬」之男子在8樓包廂，持刀闖入後與不認識吳姓與鄒姓2男起衝突，林、傅2人持摺疊刀叫囂後，由林男持摺疊刀分別向鄒男猛刺3刀、吳男1刀，2人逃出包廂求救，經送醫急救才撿回一命。中壢警方據報到場，將還在歡唱的林、傅2人拘捕到案；桃檢偵結依殺人未遂罪嫌將行凶林男起訴，並建請法院從重量刑，同案傅姓男子則依恐嚇罪嫌起訴。

檢警調查，23歲的林姓男子與24歲的傅姓男子為朋友關係，去年12月29日凌晨零時許，林、傅與另2名友人在中壢區某處KTV包廂唱歌聚會，席間獲悉有糾紛之真實姓名年籍不詳綽號「白豬」之成年男子與吳、鄒姓友人在8樓包廂唱歌，林、傅2人遂於凌晨4時許，前往8樓包廂尋釁，未料沒看到「白豬」在包廂內，竟與吳、鄒2人起爭執。

林、傅2人各自拿出預藏之摺疊刀，朝吳、鄒揮舞叫囂，還質問「白豬」下落，其中林男持摺疊刀捅刺鄒男鎖骨、胸口及左手臂各1刀，共計3刀，致其有左頸穿刺傷、創傷性血胸、創傷性氣胸、左鎖骨一處穿刺傷、左前胸壁2處開放性傷口等傷害；林行兇後再持摺疊刀朝吳男之左後背再刺1刀，導致左後背穿刺傷傷害，鄒、吳2人受傷後逃往櫃檯求救，經緊急送往中壢天晟醫院急救，再轉送林口長庚醫院救治，才撿回一命。

林、傅2人行兇後返回6樓包廂，與友人繼續玩樂唱歌，林男將行凶摺疊刀2把交予不知情之周姓友人，周再轉給不知情之杜姓友人攜回。中壢警方接獲報案後，調閱KTV監視器畫面，循線逮捕欲乘車離開之林、傅2人到案，當場扣得行兇摺疊刀3把等證物。

桃檢複訊時，被告林、傅2人避重就輕，檢方認為林、傅2人所為係觸犯刑法之恐嚇、殺人未遂與傷害等罪嫌，其中林男對告訴人鄒、吳著手實行之殺人未遂、傷害實害行為所吸收，2人依刑法共同正犯論處。此外，檢方查出，被告林男行兇後，不顧傷者仍繼續飲酒作樂，惡行重大，建請法院從重量刑，同案被告傅姓男子案發時僅手持摺疊刀揮舞叫囂，沒有參與動手，殺害或砍殺他人，難認有何殺人未遂之犯行，此部分為不起訴處分。