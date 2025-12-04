桃檢聯手執行分署拍賣泰達幣、房產　國庫進帳3737萬

▲桃園地檢署與行政執行署桃園分署2日舉辦「五打七安暨123聯合拍賣會」。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署於前（2）日會同法務部行政執行署桃園分署舉行今年度最後一場「五打七安暨123聯合拍賣會」拍賣會，拍賣包括位於桃園區三民路「永謙企業帝國大樓」13樓建物，另拍賣涉及洗錢詐欺案錢包內泰達幣多達43萬餘顆，其中建物順利以新台幣2304餘萬元拍定、泰達幣則以1371餘萬拍定，總拍賣會拍定金額為3737萬8200元，有效填補刑事被害人所受損害、落實政府公權力及充裕國庫。

▲拍賣會上拍賣官主持拍賣與書名案件緣由。（圖／桃園分署提供）

桃園地檢署日前接獲航警局刑事警察大隊通報，查得某非託管錢包存有鉅額泰達幣予以凍結，桃檢指派檢察官黃世維指揮偵辦，向桃園地院聲請裁定扣押，經查該錢包內藏有泰達幣多達43萬7,283餘顆，經溯源蒐證查係許姓被告涉犯洗錢、詐欺等犯行，隨即拘提被告到案；另案邱姓被告因涉犯銀行法等案件經法院判決確定有罪，並沒收犯罪所得，桃檢亦囑託桃園分署執行查封拍賣其所有之桃園市桃園、中壢區房地2處，經執行檢察官率同桃園分署同仁到場查封，隨即於2日啟動變價拍賣小組，積極與法務部行政執行署桃園分署進行規劃相關囑託拍賣上開扣押之泰達幣事宜。

桃檢指出，扣押之泰達幣事宜，除要求應買人應提供其基本資料外，更要求應買人於拍定前簽署承諾書，承諾係以自有資金獨立參與應買，絕無借名或人頭頂替情事，且資金來源合法透明；同時規定拍定人須以本人實名銀行帳戶繳納價金，並指定國內已完成洗錢防制法令遵循聲明之交易所帳戶受領幣項，以確保金流軌跡清晰可溯，防止拍賣程序淪為洗錢管道。又另案邱姓被告因涉犯銀行法等案件經法院判決確定有罪並沒收犯罪所得，本署亦囑託桃園分署執行查封拍賣其所有之桃園市桃園、中壢區房地2處，並經本署執行檢察官率同桃園分署同仁到場查封。

桃園分署表示，這場拍賣會於2日下午2時40分舉行，由桃園分署分署長丁俊成會同桃園地檢署主任檢察官馬鴻驊共同敲下法槌，象徵「五打七安暨123聯合拍賣會」啟動，再由桃檢與分署等7位雙方機關代表，分別手持代表治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安等「七安」之標示牌，宣示貫徹行政院「五打七安」政策。

▲拍賣會上，參與競標者競相叫價，場面非常熱絡。（圖／桃園分署提供）



這次拍賣會現場最受矚目的物件為桃地署偵辦許姓被告因涉嫌洗錢防制法案件查扣之43萬餘顆泰達幣，吸引不少投資虛擬貨幣民眾到場，喊價聲此起彼落，經多組人馬激烈競價，最終43萬餘顆泰達幣以總價1371萬5000元全數拍定，買到民眾直呼非常值得；另有陽信商業銀行股票、IPhone14手機等亦順利高價拍定。



此外，拍賣會上兩筆不動產，分別為桃檢署囑託變價邱姓受刑人名下位於桃園區「永謙企業帝國大樓」13樓建物，桃園分署辦理王姓義務人滯欠違反土石採取法罰鍰所查封其名下位於蘆竹區海港路的透天房屋，2筆物件詢問度相當高，吸引諸多買家競標，最後分別以2304萬7500元與60萬元拍定。



桃園分署提醒，這次拍賣物件尚有很多筆土地、房屋仍未拍定，請把握桃園分署於明年1月6日聯合拍賣會，將有更多優質標的、優惠價格釋出，歡迎民眾踴躍參與投標。