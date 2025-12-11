　
社會 社會焦點 保障人權

幫女友人出頭連轟2槍！他中彈倒地送醫撿回一命　狂男涉2罪起訴

▲桃園林姓男子去年3月與友人在八德區某民宅聚會，席間陳姓女子抱怨與李姓男子爭執，林男趁李下樓之際連開2槍，導致李負傷倒臥路旁，經路人發現報警送醫才救回。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園林姓男子去年3月與友人在八德區某民宅聚會，席間陳姓女子抱怨與李姓男子爭執，林男趁李下樓之際連開2槍，導致李負傷倒臥路旁，經路人發現報警送醫才救回。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年3月與9名友人在八德區某處民宅聚會，席間陳姓女子向其抱怨與李姓男子出現爭執，林男則趁李下樓之際，以預藏改造手槍對李連開2槍，導致李負傷倒臥路旁，路人發現報警求助送醫才救回，八德警方循線在楊梅區高榮路林男住處搜索，查出作案用改造手槍與子彈等證物；桃檢複訊時，林男坦承犯行，檢方偵結依非法持有非制式手槍、殺人未遂等罪嫌起訴。

檢警調查，46歲的林姓男子於去年某時處取得改造手槍與子彈數顆，遂非法持有並擁槍自重。去年3月9日晚間10時許，前往桃園市八德區介壽路某處民宅與陳姓女子等9名友人聚會聊天。翌日凌晨2時許，李姓男子與陳姓女子因細故起爭執，陳女將此事告知林男，林男因而心生不滿。

遂於同日凌晨2時58分許，趁李男欲離去時，持改造手槍朝李男開槍射擊1槍，李因而中彈，林持槍命令李上樓返回聊天客廳時，再持手槍朝李開槍射擊1槍射中李左肩，導致鎖骨開放性骨折、雙側肩膀及背部多處槍擊傷等傷害。李男負傷後逃至附近路口處，被路人發現全身多處流血，立即撥打「119」報案，救護人員將李送醫急救，才幸運撿回一命。

八德警方據報後展開調查，於同日中午12時許在楊梅區高榮路林男住處進行搜索，當場扣得本案改造手槍1把、子彈2顆等證物，將全案移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，被告林男坦承犯行不諱，檢方認為，林男係觸犯槍砲彈藥刀械管制條例之未經許可持有非制式手槍、同條例之殺人未遂等罪嫌，除沒入其作案改造手槍與子彈外，偵結依非法持有非制式手槍、殺人未遂等罪嫌提起公訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

