社會 社會焦點 保障人權

黃金超跑聯合拍賣會！麥拉倫未落槌　黃金條塊78萬8500拍出

▲桃園地檢署與桃園分署今天上午舉辦「黃金超跑聯合拍賣會」，桃檢檢察長戴文亮(中)等人親臨主持。（圖／桃園分署提供）

▲桃園地檢署與桃園分署今天上午舉辦「黃金超跑聯合拍賣會」，桃檢檢察長戴文亮等人親臨主持。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署、法務部行政執行署桃園分署今（4）日上午舉辦「黃金超跑聯合拍賣會暨打詐宣導活動」，公開拍賣桃檢查扣被告之麥拉倫汽車、特斯拉汽車，另有黃金條，吸引大批民眾到場競標。桃檢檢察長戴文亮敲下法槌拍賣序幕，其中最受矚目的麥拉倫超跑與特斯拉轎車因競標者出價相對保守均未能拍定，但黃金條塊則全數賣出，拍定金額78萬8500元，對落實公權力有相當正面助益。

▲桃園地檢署與桃園分署今天上午舉辦「黃金超跑聯合拍賣會」，其中麥拉倫超跑與特斯拉電動轎車吸引許多民眾圍觀。（圖／桃園分署提供）

▲桃園地檢署與桃園分署今天上午舉辦「黃金超跑聯合拍賣會」，其中麥拉倫超跑與特斯拉電動轎車吸引許多民眾圍觀。（圖／桃園分署提供）

「黃金超跑聯合拍賣會暨打詐宣導活動」於上午10時舉行，由囑託機關桃園地檢署檢察長戴文亮親主持，經由拍賣官介紹引導，讓會場氣氛隨之高漲，競標喊價聲此起彼落，其中麥拉倫超跑與特斯拉轎車，儘管車況都相當不錯，但現場民眾出價相對保守，最終均未能拍定，想要等待更低價入手民眾，請持續關注桃園分署拍賣訊息。

▲桃園地檢署與桃園分署今天上午舉辦「黃金超跑聯合拍賣會」，黃金條塊拍賣最受矚目。（圖／桃園分署提供）

▲桃園地檢署與桃園分署今天上午舉辦「黃金超跑聯合拍賣會」，黃金條塊拍賣最受矚目。（圖／桃園分署提供）

今天拍賣會另一個重點在桃園分署拍賣室現場（桃園區復興路186號13樓）的黃金條塊拍賣，總計有5塊、每塊重量10錢，因黃金價格近來持續看漲，現場競標人潮絡繹不絕，共吸引40組民眾到場，最終每塊黃金都以高於今天黃金牌價價格拍出，總拍定金額為78萬8500元。

▲桃園地檢署與桃園分署今天上午舉辦「黃金超跑聯合拍賣會」，黃金條塊拍賣吸引大批民眾到場競標。（圖／桃園分署提供）

▲桃園地檢署與桃園分署今天上午舉辦「黃金超跑聯合拍賣會」，黃金條塊拍賣吸引大批民眾到場競標。（圖／桃園分署提供）

此外，桃園地檢署、桃園分署聯合拍賣會暨打詐宣導活動，聚集相當人氣，同時也為下星期二（11月11日）法務部行政執行署舉辦之「雙11」五打七安聯合拍賣會成功暖場。桃園分署將持續與桃園地檢署擴大合作，積極協助辦理扣押物或沒收物之變價，以落實刑法沒收新制，澈底剝奪犯罪所得，協助檢察機關打擊「黑、金、槍、毒、詐」等重大犯罪，共同守護人民治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安等各項安全。

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

泰達幣公開拍賣！1400萬市值，11/11桃園分署現場競標

泰達幣公開拍賣！1400萬市值，11/11桃園分署現場競標

法務部執行署桃園分署受桃園地檢署囑託涉犯洗錢防制法、銀行法扣押案件建物與虛擬貨幣泰達幣等，其中拍賣不動產包括桃園區、中壢區商辦、建物、住宅與土地等，將於11月11日由桃園分署舉辦公開拍賣。其中虛擬貨幣泰達必多達43萬7000餘顆，市值逾1400萬，籲請有興趣投資者與買家共襄盛舉，為實現社會公平正義盡份心力。

麥拉倫、特斯拉+黃金條塊　桃園分署11/4拍賣

麥拉倫、特斯拉+黃金條塊　桃園分署11/4拍賣

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

中科院飛彈火箭原料驚傳「洗產地」　包商遭起訴

中科院飛彈火箭原料驚傳「洗產地」　包商遭起訴

車牌遭吊扣花4000元買假車牌　桃園男被起訴

車牌遭吊扣花4000元買假車牌　桃園男被起訴

黃金超跑聯合拍賣會桃園分署桃園地檢署麥拉倫流拍黃金條塊拍出

