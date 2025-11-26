　
社會 社會焦點 保障人權

桃園男酒駕遭罰9萬元拖欠11年　佛心老闆出面全數清償

▲桃園分署追查劉姓男子於2014年間因酒駕遭開罰9萬元拖欠11年未繳，經其老闆佛心願代償9萬元終於全數清償。（圖／桃園分署提供）

▲劉姓男子於2014年間因酒駕遭開罰9萬元拖欠11年未繳，佛心老闆願代償9萬元。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子於2014年間因酒後駕車遭監理單位開罰9萬元，但遲遲未繳納，經移送機關桃園市政府交通事件裁處，前後共4次移送桃園分署強制執行，因劉男工作不穩定遲遲未催繳成功，經桃園分署鍥而不捨追查劉男財產所得資料，其雇主獲悉後願意先代為繳納9萬元罰款，希望劉男從此好好認真工作，本案終於有圓滿結局，桃園分署於11月19日全額追繳成功。

桃園分署指出，47歲的劉姓男子於2014年1月間駕車行經桃園市大園區三民路二段，遭警方攔檢測得酒精濃度超過規定標準，遭開罰9萬元。但監理機關桃園市交通裁決處執行多年卻始終未能催繳，因此移送桃園分署持續催繳。

▲桃園分署追查劉姓男子積欠酒駕9萬元罰單長達11年，11月19日終於成功全數清償。（圖／桃園分署提供）

▲桃園分署追查劉姓男子積欠酒駕9萬元罰單長達11年，11月19日終於成功全數清償。（圖／桃園分署提供）

桃園分署查德劉男之財產所得，曾於2023年間在某公司任職，隨即向該公司欲扣押薪水，未料該公司回復「劉男因上班時間喝酒鬧事，已自動離職」等情，因而執行未果；後未查無劉男之任何工作資訊，直至今年11月得知劉男在某一企業社工作，桃園分署立即發出扣押薪資命令，企業社收到執行命令後，業主主動聯繫桃園分署，表示願意先代為繳納全額9萬元罰款，並希望劉男從此可以好好認真工作及生活，讓本催繳案件終於有個圓滿的結局，桃園分署於11月19日全額追繳成功。

桃園分署強調，將持續強力執行政府各項違反「五打七安」政策案件，全力守護人民在治安、食安、道安、工安、校安、居安及資安各方面安全。呼籲民眾切勿酒駕，以維護用路人之人身及財產安全，收到罰單後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，以免移送執行後，遭扣押存款薪水，甚至拍賣動產、不動產，得不償失。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

酒駕男積欠9萬元罰單桃園分署強制執行佛心老闆代償

