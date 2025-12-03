泰男運16公斤大麻花！行李箱「1件衣服都沒有」露餡　下場慘曝

記者沈繼昌／桃園報導

一名染有毒癮的泰國籍男子想出國觀光但缺錢，販毒集團提供免費機票與食宿後，於今年9月間受販毒集團委託，攜帶裝有二級毒品大麻花行李入境桃園機場時，海關與航警透過X光機檢查行李時，赫然發現行李箱內沒有任何衣物掩飾，僅有數十包真空包裝之大麻花（毛重共計16.78公斤），市值逾2500萬元，航警局偵訊後依違反毒品防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲海關人員會同航警於今年9月間查獲泰籍男子行李箱裝有16.78公斤的二級毒品大麻花。（圖／航警局提供）

航警局指出，33歲的泰國籍P男，於今年9月29日以觀光名義來台旅遊，入境桃園國際機場第一航廈時，其托運行李經海關人員透過X光機檢測時，發現行李箱內竟無其他衣物等掩飾，僅有數十包真空包裝之大麻花，經量秤毛重共計16.78公斤，黑市價格逾2500萬元。

▲航警局於今年9月間查獲泰籍男子行李箱裝有16.78公斤的二級毒品大麻花，黑市價格逾2500萬元。（圖／航警局提供）

航警局刑警大隊調查發現，泰籍男P嫌在泰國就有施用毒品習慣，雖有正當工作，但因施用毒品致使每月所得入不敷出，案發前幾個月在泰國當地酒店認識泰國毒販，得知P嫌欲出國觀光遊玩卻欠缺旅費，因此藉故以提供免費機票、旅館住宿等誘惑，委託P嫌攜帶裝有大麻花之行李箱來台，P嫌儘管知情，但因想出國旅遊，遂同意販毒集團委託攜帶行李箱闖關來台，原以為可開心旅遊，不料入境機場就被當場逮獲，只能落得鋃鐺入獄，根本得不償失。

▲海關人員會同航警於今年9月間查獲泰籍男子P嫌運送二級毒品大麻花，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

航警局強調，經查本案係利用提供免費機票及住宿誘惑P嫌運毒，所幸被海關與航警安檢大隊即時查獲，並截毒於關口。航警局將持續加強邊境緝毒工作，籲請民眾切勿接觸毒品，以免毒品成癮；此外，運輸、販賣第二級毒品者，將處無期徒刑或10年以上有期徒刑，併科新臺幣1500萬元以下罰金。呼籲國人切勿因一時貪念而誤蹈法網。