北市爆14貓命案　許淑華提3大建議：修法重罰！

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市爆14貓命案　許淑華提3大建議：研擬修法提升罰則

▲許淑華出席動保記者會。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲許淑華出席動保記者會。（圖／翻攝自Facebook／許淑華，下同）

記者郭運興／台北報導

台北市信義區富陽街爆出多起犬貓死亡遺棄案，一名游姓女子將裝有多具貓屍的垃圾袋丟入垃圾車，民眾聞到怪味認為有異而報警，經調查後，該女子處所內已有至少14隻貓死亡。對此，參與救援的民進黨台北市議員許淑華今（11日）提出3大建議，呼籲推動動保法規與制度更加完善，應該研擬修法，調整要件以及範圍，提升罰則，努力守護無辜的毛小孩們。

許淑華表示，自己出席郭昱晴委員召開的動保記者會，訴求檢討近期全台各地連續發生的動物受虐事件，呼籲應該檢討制度並推動修法。

許淑華表示，針對自己親自參與救援的信義區游姓女子虐待共數十隻犬貓案件，提出以下三大建議，希望呼籲推動動保法規與制度更加完善，努力守護無辜的毛小孩們。

許淑華指出，第一點「讓第一線動保人員獲得更多的執法依據」，本案其實早在今年8月16日，台北市動保處就接獲通報，游女疑似有飼養不當導致貓咪死亡的情況，帶回4隻貓咪安置，但當時，動保人員並未能夠進一步詳細查看游女住宅，無法掌握到底還領養了多少犬貓。

許淑華說，直到11月28日，民眾再次檢舉，動保處才會同派出所、衛生局、信義社福中心現場訪查，這次遲來的訪查，竟抓出屋內還有瘦弱的1犬5貓，並追查發現游女曾一口氣丟棄10多隻貓咪遺體。

許淑華質疑，從8月中拖到11月底，如果當初早點進門訪查，是不是就能挽救多一點小生命呢？一想到這點就覺得心痛。現行制度中，動保人員如果沒有警察或里長的協助，其實沒有進屋搜查的法律依據，自己認為早在8月第一次訪查時，動保人員就應該察覺飼養狀況有明顯異常，且加上飼主曾有違反《動保法》的紀錄，足以判斷必須進入屋內查看。

許淑華呼籲，應研擬增加第一線訪查人員的執法依據，讓他們能夠於發現異常的第一時間，就即早介入，而不是因為權限不足而被擋在門外。

許淑華指出，第二點「台北市政府應盡快處理動保處嚴重人力不足的問題」，目前動保處人員缺額高達20位、獸醫師缺額高達11位，都是40%以上的比例，面對每年破萬件的動物救援案，讓動保處變成台北市政府「史上最血汗單位」，日前總質詢，自己就提出這項監督，當面要求蔣萬安拿出具體方法，解決北市府動保處的人才荒。

許淑華指出，第三點「研擬修法《動保法》」，現行動保法第25條，虐殺動物致死罰則為最高2年以下有期徒刑，以本案為例，至少14隻貓受害，但若皆為同一時間發生，依法將視為同一案，最高罰僅2年以下有期徒刑。與此同時，第25-1之規定「使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者」的要件太過侷限。

許淑華認為，以上兩個條件相加，讓法律難以嚇阻犯罪者，自己建議應該研擬修法，調整要件以及範圍，並提升罰則。

許淑華強調，自己想提醒熱心的愛爸愛媽們，根據動保法第19條規定，今年起犬貓飼主都應施打晶片，如果愛爸愛媽拾獲救援幼貓，建議交由合法機構，例如動物之家來協助處理，以避免違反法規而被開罰。

許淑華直言，本次事件中游女能夠大量收養貓咪的管道，就是透過網路上的社團反覆認養、躲開監管，呼籲愛爸愛媽在網路社群上應對這類黑名單人物提升警覺。

最後，許淑華說，全台連續發生動保事件，親自參與救援行動的我，實在感到無比痛心，希望將這份難過轉化成力量，推動《動保法》變得更加完善，真正守護毛小孩的幸福。

▲▼許淑華出席動保記者會。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

