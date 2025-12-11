　
政治

禁小紅書、推小橘書　學者分析綠營策略：「請君入甕」強化抗中

▲刑事局4日宣布將對小紅書app發動停止解析及限制接取，未來一年台灣用戶無法使用。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部刑事局4日宣布將對小紅書app停止解析及限制接取，未來一年台灣用戶無法使用。（圖／記者張君豪翻攝）

記者郭運興／台北報導

內政部近日公布，因「小紅書」資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，未配合法規要求，政府將對該App發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年。對此，學者鈕則勳10日表示，詐騙與國安理由根本不是問題核心，綠軍思維很明顯，仍然希望強化抗中牌的運用，這有「請君入甕」的策略考量，藍軍只要猛攻，抗中牌的操作便可以與1.25兆軍購沒有排入立法院程序委員會，與小橘書的議題搭配運作，強化抗中能量。

針對推廣「小橘書」，鈕則勳表示，政府推廣「小橘書」，希望能讓民眾在危機時可以了解自保的方法，這本無可厚非，但綠營推廣小橘書當然有更深層的策略脈絡。

鈕則勳表示，呼應川普政府台灣要強化國防安全韌性的需求，做為幫美國牽制中共的灘頭堡，以利於軍購與日後訴求美國保護台灣的期待，這樣的順從策略，總統賴清德當然希望藉此在日後的出訪過程中，能夠過境美國本土，來凸顯台美關係堅如磐石，為自己連任加分。

鈕則勳認為，打抗中牌建構主場優勢、強化主流詮釋權，藍軍與政治人物如果攻擊質疑「小橘書」的必要性或是內容的話，除了會限於被動之外，綠軍還容易貼他們賣台的標籤甚至抹紅。

至於封禁「小紅書」一年，鈕則勳表示，詐騙與國安理由根本不是問題的核心，綠軍的思維很明顯，仍然是希望強化抗中牌的運用，特別是針對年輕族群，至少可阻絕他們藉平台接觸到對岸的正面資訊，綠軍就可以順勢進行認知作戰。

鈕則勳認為，這有「請君入甕」的策略考量，就是藍軍只要猛攻這個議題，抗中牌的操作便可以與1.25兆軍購沒有排入立法院程序委員會，與小橘書的議題搭配運作，強化抗中的能量。

鈕則勳直言，綠的算盤如此，藍軍究竟要如何破抗中牌，直切兩岸議題，就看鄭麗文與藍軍咖的智慧了！藍支持者正敲碗等著看呢，總不能每次碰到這種議題，就只有蔣萬安一個人往前衝，與綠營高層捉對廝殺。

▼中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）

鈕則勳小紅書國民黨民進黨小橘書抗中

