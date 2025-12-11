有國貿商資格就可採購上億軍火？　凌濤嗆顧立雄：檢核標準何在

▲凌濤諷刺，台灣之盾也給衛浴裝修商採購？（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤今（11日）上午踢爆，5.9億「國防部1.1D級旋風炸彈」標案，由「衛浴專家」福麥得標，軍備局吞得下去嗎？更質疑是否量身打造？國防部長顧立雄對此回應，只要具「國際貿易代理商資格」就可得標採購。凌濤下午則再質疑，國內符合顧所稱資格廠商達350159家，大家都可得標5.9億元軍火原料標案？檢核標準何在？為何兩次開標僅有一家投標？「如何打造台灣之盾，賴清德現在什麼都說不清楚！」

凌濤表示，福麥國際室內裝修公司承攬5.9億旋風飛彈，不僅國防部官方聲明證實僅有一家投標，也以經濟部工商登記具「國際貿易」及「化學原料批發」為由護航；按顧立雄的說法，只要能提出「國際貿易代理商資格」就可以進行原物料採購，但以經濟部資料顯示，符合資格廠商高達35萬家，其中也有高比例符合「化學原料批發」資格，大家通通可以得標5.9億的軍火原料嗎？

凌濤質疑，標案是量身打造，顧立雄及國防部採購室主任避重就輕，認為政風單位應啟動調查。他說，如果顧立雄說台灣沒有RDX炸藥原料，所以要找廠商進口，那更是笑掉國人大牙，「如何打造台灣之盾，賴清德現在什麼都說不清楚」。

凌濤也說，福麥國際室內裝修公司的登記地址還有其他公司，包括福麥建設開發有限公司與前身為入船之町精品旅館的天麗行館，前後負責人分別是李淑玲與李文慶，為何從裝修業跨足軍工原料產業？背後有無涉及大型集團指揮，都有待釐清。

