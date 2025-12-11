　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營力推「助理費除罪化」拒撤案　綠批：助理費不能變「私房錢」

▲▼國民黨立委陳玉珍16日出席茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者陳冠宇攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳玉珍近日提出《立法院組織法》修法，引發國會助理工會強烈反彈一事，民進黨發言人韓瑩今（11日）批評，藍白立委的修法方向形同將把貪污助理費合法化，甚至不需檢據核銷，讓助理費由立委自行統籌運用，恐使助理費淪為「私房錢」，嚴重侵害助理權益。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或憑證來核銷，等於立委每年多780萬「補助」，變相加薪。該案獲得一票藍委連署。而國會助理群起抗議，更找立法院長韓國瑜陳情，不少藍委助理痛批自家「老闆」貪污、恥辱，國民黨團日前召開幹部會議討論，仍未決定撤案或是否暫緩。陳玉珍表示，不會撤案。翁曉玲則指抗議助理「可能認為自己不夠好、不夠優秀」。

韓瑩指出，面對社會疑慮與助理的反對聲浪，陳玉珍仍強硬宣稱不會撤案，並要求工會與其直接溝通，引發外界質疑她漠視助理權益、執意推動爭議修法，甚至被認為是在替涉及助理費爭議的國民黨公職護航，態度行徑令人咋舌。

韓瑩續指，民眾黨立委劉書彬更不遑多讓。根據媒體報導，據傳其助理加入連署、為自身工作權益發聲時，劉書彬不僅未支持，更被爆出飆罵助理，此種對待辛苦助理的作風，苛刻態度不僅宛如「慣老闆」，更與民眾黨主席黃國昌所聲稱的「公款公用」原則相互矛盾。

韓瑩強調，民進黨反對任何企圖透過修法自肥、犧牲助理工作權益的行為。她呼籲國民黨與民眾黨應盡速表態，公開反對陳玉珍此一被外界視為「挺貪污、挺慣老闆」的修法提案，共同維護國會助理的勞動權益，避免讓國會成為特權溫床。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

國會助理助理費立法院修法陳玉珍國民黨民進黨

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

