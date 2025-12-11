　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

淡水河偷渡客事件　催生台灣高端無人機防衛新利器

▲▼ 長距離偵監無人機 。（圖／記者翁伊森攝）

▲台灣光學業者引進長距離偵監無人機 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於淡水河被偷渡客入侵以及前進到竹圍漁港打卡，光學科技公司台灣彩光喊話守護海疆與國土安全，日前攜手美國廠商於國際航太暨國防工業展推出長程偵察無人機，11日上午更選在嘉義布袋公主碼頭展飛，來自美國及歐洲原廠以及台灣交通部以及中科院等產業代表齊聚，見識該無人機優異的飛航能力及畫面辨識功能。

▲▼ 長距離偵監無人機 。（圖／記者翁伊森攝）

董事長張永明博士強調，該產品技術面已經是世界最高級且可以大量製造，接續將與國內外廠商合作生產，對於台灣海域及國土安全絕對是一大助力。

張永明表示，該機款經過實際戰場驗證，具有超長偵監功能，也是美國現役機種，更是歐洲或北約現所使用，產品成熟度已經達到世界是最高等級10，更可以大量製造，未來透過授權制造，可以讓臺灣的無人機可以行程更具規模的產業鏈，達到產業落地，當然也別於純進口、純國產，也因為標榜美國現役機款，去紅化當然是絕對必要，絕對達到完全非紅零件。

▲▼ 長距離偵監無人機 。（圖／記者翁伊森攝）

他另外提到，該機款特點為超長飛行距離，10幾個小時可續飛千餘公里，相較於現行台灣業者的幾個小時、幾百公里，大約是倍數差異;另外機身搭載光學鏡頭可以透過AI辨識、可見光跟熱影像，清楚的將畫面送回來給駕駛台，未來規劃可以多機繞行台灣，透過ai鏡頭去辨識、長時間全天候監控，相信對於台灣安全防衛是有極大助力。

台灣彩光公司過去在光學零組件與光學模組構裝領域經營，近年衍伸應用領域為雷射投影機、雷射車頭燈等，新材料研發、光學元件暨物理量測、光學引擎建構、光學鍍膜等。

▲▼ 長距離偵監無人機 。（圖／記者翁伊森攝）

延續過往於光學領域之優異發展實績，近年專注於雷射應用光達關鍵元件、AI伺服器應用與技術服務、AI資訊融合與辨識系統、智慧醫療與長照、自主飛行與自動駕駛，提供完整的人工智慧解決方案。

▲▼ 長距離偵監無人機 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 長距離偵監無人機 。（圖／記者翁伊森攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天爆赴韓「找小20歲女友」　私下真實互動全被拍
快訊／新北21歲裝潢工午休後「找不到人」　頭顱破裂慘死
獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議
曾豪駒赴MLB談徵召細節　經典賽43人名單「全員點頭」
賴佩霞女婿「換心失敗」逝世！　她憤怒哽咽：這麼好的年輕人
政院拍板人工生殖法　對象擴大女性同婚、單身婦女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

工程品質再獲肯定！玉里高寮大橋獲金安獎　震災復建最後梁合攏

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

屏東94歲嬤推輪椅外出訪友迷路　潮州警即刻尋人護送返家

淡水河偷渡客事件　催生台灣高端無人機防衛新利器

花蓮跨年演唱驚喜嘉賓出爐　《七龍珠》片尾曲原唱首登跨年舞台

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身　理由多元引關注

勞發署南雲嘉南分署志工隊導入移工友善政策　提升跨國就業服務量能

室內裝修公司接軍用炸藥標案　蔡宗豪質疑：巧合還是關係網通天？

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

工程品質再獲肯定！玉里高寮大橋獲金安獎　震災復建最後梁合攏

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

屏東94歲嬤推輪椅外出訪友迷路　潮州警即刻尋人護送返家

淡水河偷渡客事件　催生台灣高端無人機防衛新利器

花蓮跨年演唱驚喜嘉賓出爐　《七龍珠》片尾曲原唱首登跨年舞台

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身　理由多元引關注

勞發署南雲嘉南分署志工隊導入移工友善政策　提升跨國就業服務量能

室內裝修公司接軍用炸藥標案　蔡宗豪質疑：巧合還是關係網通天？

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

你是否擁有最迷人的「高價值感」？戀愛、友情都能長久走下去秘訣

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

羅東球場還未在中職名單內！　蔡其昌看新聞嚇一跳澄清：沒人來申請

31歲俄羅斯人妻玩Tinder！連劈2男搞上床　小王傳訊：需要被調教

《GTA 6》開除31名員工驚動英國首相　「深感憂慮」立即啟動調查

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

UNDER ARMOUR攜手東超聯賽　深耕亞洲籃球推動青年培育

Key捲入「打針阿姨」風波！　《我獨》粉絲齊發聲明要求親自釋疑

工程品質再獲肯定！玉里高寮大橋獲金安獎　震災復建最後梁合攏

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

當LE SSERAFIM得知 　CORTIS忙內才16歲

地方熱門新聞

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

新市國小前噪音車「被鎖定」！善化警聯合稽查抓19件改裝車

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

陳亭妃推「四季農漁產」政策強化制度、科技、外銷三箭齊發

桃園115年度總預算案三讀通過　歲出1777.4億創新高

！嘉藥粧品系募得500件冬衣越南新生喊感受台灣冬天的溫度

奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚！快速入場預約省時順暢

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

國際獅子會300B3區募750萬善款　前進光復賑災

室內裝修公司接軍用炸藥標案蔡宗豪質疑巧合還是關係網通天？

更多熱門

相關新聞

不對稱防衛時代來臨　台灣軍費上升背後的戰略邏輯

不對稱防衛時代來臨　台灣軍費上升背後的戰略邏輯

隨著地緣政治風險加劇，台灣的國防預算近年屢創新高。觀察預算結構的變化，若僅看數字堆疊便會錯失其中最關鍵的訊號。真正的重點不在於我們買了多貴的武器，而在於我們買了什麼武器。從近期國防部的建軍重點可以清晰看出，台灣正加速從傳統的載台對抗轉向靈活致命的不對稱防衛。無人機、機動防空系統與精準飛彈的預算佔比提升，標誌著台海防衛正式進入了豪豬戰略的實踐深水區。

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

雅加達7樓辦公室惡火22死！疑無人機電池爆炸釀禍

雅加達7樓辦公室惡火22死！疑無人機電池爆炸釀禍

烈焰焚燒7層樓！雅加達大樓陷火海釀22死

烈焰焚燒7層樓！雅加達大樓陷火海釀22死

IAEA：車諾比核電廠遭襲「防護罩失效」

IAEA：車諾比核電廠遭襲「防護罩失效」

關鍵字：

無人機台灣彩光超長偵監國土安全超長續航AI辨識

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

年輕人5大最厭惡的員工福利

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

說話不算話星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面