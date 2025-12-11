淡水河偷渡客事件　催生台灣高端無人機防衛新利器

▲台灣光學業者引進長距離偵監無人機 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於淡水河被偷渡客入侵以及前進到竹圍漁港打卡，光學科技公司台灣彩光喊話守護海疆與國土安全，日前攜手美國廠商於國際航太暨國防工業展推出長程偵察無人機，11日上午更選在嘉義布袋公主碼頭展飛，來自美國及歐洲原廠以及台灣交通部以及中科院等產業代表齊聚，見識該無人機優異的飛航能力及畫面辨識功能。

董事長張永明博士強調，該產品技術面已經是世界最高級且可以大量製造，接續將與國內外廠商合作生產，對於台灣海域及國土安全絕對是一大助力。

張永明表示，該機款經過實際戰場驗證，具有超長偵監功能，也是美國現役機種，更是歐洲或北約現所使用，產品成熟度已經達到世界是最高等級10，更可以大量製造，未來透過授權制造，可以讓臺灣的無人機可以行程更具規模的產業鏈，達到產業落地，當然也別於純進口、純國產，也因為標榜美國現役機款，去紅化當然是絕對必要，絕對達到完全非紅零件。

他另外提到，該機款特點為超長飛行距離，10幾個小時可續飛千餘公里，相較於現行台灣業者的幾個小時、幾百公里，大約是倍數差異;另外機身搭載光學鏡頭可以透過AI辨識、可見光跟熱影像，清楚的將畫面送回來給駕駛台，未來規劃可以多機繞行台灣，透過ai鏡頭去辨識、長時間全天候監控，相信對於台灣安全防衛是有極大助力。

台灣彩光公司過去在光學零組件與光學模組構裝領域經營，近年衍伸應用領域為雷射投影機、雷射車頭燈等，新材料研發、光學元件暨物理量測、光學引擎建構、光學鍍膜等。

延續過往於光學領域之優異發展實績，近年專注於雷射應用光達關鍵元件、AI伺服器應用與技術服務、AI資訊融合與辨識系統、智慧醫療與長照、自主飛行與自動駕駛，提供完整的人工智慧解決方案。