　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

▲黃偉哲市長前往德高派出所慰問遭斧頭攻擊的黃姓員警，關切傷勢並致贈慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲市長前往德高派出所慰問遭斧頭攻擊的黃姓員警，關切傷勢並致贈慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市近日發生一起令人錯愕的攻擊執法事件，一名黃姓女警因告發違規停車，竟遭車主持斧頭從背後狠砍，造成背部與雙臂三處撕裂傷，市長黃偉哲11日上午前往台南市警一分局德高派出所，親自慰問受傷員警，關切傷勢與復原狀況，並代表市府致贈慰問金，強調對第一線同仁「不退縮、全力挺」。

黃偉哲市長表示，治安環境瞬息萬變，員警在街頭執勤，不只扛著守護市民的責任，也時刻面臨突發風險。他說，市府、警察局與台南市民都是警察最堅強的後盾，希望社會共同以理解與支持，讓第一線同仁能安心執法。他呼籲大眾攜手打造充滿溫情的台南，「用實際行動挺警，就是守護城市。」

▲黃偉哲市長前往德高派出所慰問遭斧頭攻擊的黃姓員警，關切傷勢並致贈慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一分局指出，該名黃姓員警日前執行告發違停勤務時，遭林姓車主持斧頭冷不防從背後攻擊，行徑相當惡劣。市長獲報後立即指示全力偵辦，警方迅速將林嫌依殺人未遂罪嫌逮捕，後續也將協助受傷員警提出告訴，以最嚴厲態度面對暴力，不容挑戰公權力。

▲黃偉哲市長前往德高派出所慰問遭斧頭攻擊的黃姓員警，關切傷勢並致贈慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府強調，警察是維繫治安與市民安全不可或缺的夥伴，任何針對執法者的不理性行為，市府都會挺身而出，堅定支持「認真執勤、嚴正執法」，絕不讓暴力動搖城市的治安根基。立委林俊憲服務處代表也到場關心，場面沉重而溫暖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空軍中尉爬上床！性侵下屬17分鐘
明3地降雨機率增　冷氣團周六報到「下探10度」
快訊／台積電帶頭殺！　台股狂瀉失守2萬8
陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京
快訊／才結婚1年...賴佩霞女婿驚傳病逝
LINE「1功能」訊息瞬間乾淨！　一票人驚實用：現在才知道
快訊／里長尋人聞到臭味　破門驚見男已死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

麻豆狡詐車手為「120萬」再度上門　遭警方天羅地網活逮

銀髮不是終點！花蓮銀髮人才服務據點啟用　精彩人生新起點

點亮光復店家！善心協會捐冬夏運動服　理事長：非協助是返鄉

凌晨持械破壞兌幣機！　台南下營娃娃機遭竊9萬元警已鎖定犯嫌

陳以信推台南AI未來教育圖書館　盼打造全台首座AI全民學習基地

醫美集團董事長王正坤行善一輩子　從山區義診到千萬捐助奪八德獎

海葵颱風侵襲沉陷！花蓮富里蚊仔洞橋重建通車　寬8.5米雙車道

導入AI ！青埔智慧科技分館正式啟用　六大設施創造閱讀新體驗

粉色聖誕照亮嘉藥！Gary老師最後一次化身聖誕公公　全校深情送祝福

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

麻豆狡詐車手為「120萬」再度上門　遭警方天羅地網活逮

銀髮不是終點！花蓮銀髮人才服務據點啟用　精彩人生新起點

點亮光復店家！善心協會捐冬夏運動服　理事長：非協助是返鄉

凌晨持械破壞兌幣機！　台南下營娃娃機遭竊9萬元警已鎖定犯嫌

陳以信推台南AI未來教育圖書館　盼打造全台首座AI全民學習基地

醫美集團董事長王正坤行善一輩子　從山區義診到千萬捐助奪八德獎

海葵颱風侵襲沉陷！花蓮富里蚊仔洞橋重建通車　寬8.5米雙車道

導入AI ！青埔智慧科技分館正式啟用　六大設施創造閱讀新體驗

粉色聖誕照亮嘉藥！Gary老師最後一次化身聖誕公公　全校深情送祝福

陽明海運「營明輪」擱淺基隆港　運安會：引水人未適時應變溝通

血尿拖2個月！40歲男「攝護腺長珊瑚礁腫瘤」　竟已泌尿上皮癌晚期

金門男蛇行騎車忽快忽慢！遇盤查催油門想落跑　警一查是通緝犯

美媒曝美軍恐無力保台　行政院：持續強化防衛能力是最必要工作

搶當灶咖大賽樂團冠軍！FTISLAND承諾常來台灣　1月台大體育館開唱

快訊／台股收盤大跌375.98點　台積電跌30元至1470

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂掃樓　5.4億再吞「太子行旅」

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　2名工人慘遭活埋！

外媒曝鄧愷威有意出戰WBC　經紀公司：參賽仍待多方評估

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD

地方熱門新聞

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

新市國小前噪音車「被鎖定」！善化警聯合稽查抓19件改裝車

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

陳亭妃推「四季農漁產」政策強化制度、科技、外銷三箭齊發

桃園115年度總預算案三讀通過　歲出1777.4億創新高

！嘉藥粧品系募得500件冬衣越南新生喊感受台灣冬天的溫度

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚！快速入場預約省時順暢

國際獅子會300B3區募750萬善款　前進光復賑災

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

南投縣獲綠色餐飲最佳城市獎

醫美集團董事長王正坤行善一輩子從山區義診到千萬捐助奪八德獎

更多熱門

關鍵字：

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

年輕人5大最厭惡的員工福利

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面