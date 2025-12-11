台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

▲黃偉哲市長前往德高派出所慰問遭斧頭攻擊的黃姓員警，關切傷勢並致贈慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市近日發生一起令人錯愕的攻擊執法事件，一名黃姓女警因告發違規停車，竟遭車主持斧頭從背後狠砍，造成背部與雙臂三處撕裂傷，市長黃偉哲11日上午前往台南市警一分局德高派出所，親自慰問受傷員警，關切傷勢與復原狀況，並代表市府致贈慰問金，強調對第一線同仁「不退縮、全力挺」。

黃偉哲市長表示，治安環境瞬息萬變，員警在街頭執勤，不只扛著守護市民的責任，也時刻面臨突發風險。他說，市府、警察局與台南市民都是警察最堅強的後盾，希望社會共同以理解與支持，讓第一線同仁能安心執法。他呼籲大眾攜手打造充滿溫情的台南，「用實際行動挺警，就是守護城市。」

第一分局指出，該名黃姓員警日前執行告發違停勤務時，遭林姓車主持斧頭冷不防從背後攻擊，行徑相當惡劣。市長獲報後立即指示全力偵辦，警方迅速將林嫌依殺人未遂罪嫌逮捕，後續也將協助受傷員警提出告訴，以最嚴厲態度面對暴力，不容挑戰公權力。

市府強調，警察是維繫治安與市民安全不可或缺的夥伴，任何針對執法者的不理性行為，市府都會挺身而出，堅定支持「認真執勤、嚴正執法」，絕不讓暴力動搖城市的治安根基。立委林俊憲服務處代表也到場關心，場面沉重而溫暖。