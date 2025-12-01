LOPIA突爆紅驚呆　總經理曝「台灣門市份量特別大」內幕！台人狂讚

▲LOPIA。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

在日本當地廣受主婦喜愛的連鎖超市LOPIA，進駐台灣後受到許多人關注，11月更推出大規模感謝祭活動，引爆搶購潮。LOPIA總經理水元仁志表示，11月感恩節活動顧客數量遠超預期，對於突然爆紅又驚又喜，也覺得不可思議，希望在台灣開設更多門市，並分享創辦人的故事，「要把顧客的幸福放在第一位！」

LOPIA總經理水元仁志在Threads發文，品牌的走紅速度讓他很驚訝，「感到有點摸不著頭緒」，更透露創辦人背後感人的初心故事。總經理透露，其實LOPIA最早只是日本一間小型肉舖，而創辦人從小家境清寒，「覺得吃香腸是一種浪費，所以就舔著吃來充飢」，因此創辦人始終堅持開設一家「讓顧客能盡情享用美食」的商店。

總經理指出，這樣的理念貫徹至今，也反映在商品上，「我覺得LOPIA在台灣的產品分量比其他超市還要大。」他也強調，隨著門市數增加，未來將透過規模經濟進一步壓低價格，LOPIA的理念就是「不要把利潤放在第一位，要把顧客的幸福放在第一位」，提供更經濟實惠的商品，「同樣的產品，更便宜！同樣的價格，更好的產品。」

另外，總經理再度致歉，11月的「感恩節促銷」活動因人潮爆滿，造成部分顧客無法順利購物，顧客數遠超預期，導致服務品質下降，也正積極檢討與改善。

總經理表示，感恩節促銷活動將持續至12月第三周，策劃這項活動的初衷，是希望為大家帶來「在家與家人朋友共享美食的樂趣」，以及「比外出用餐更高品質，同時還能省錢」的用餐體驗，誠摯邀請顧客再度光臨。

對此，網友留言狂讚，「LOPIA爆紅的原因：台灣人沒看過哪家連鎖超市總經理親自在海巡threads」、「請開更多店吧！台灣需要良性的競爭」、「LOPIA在台灣爆紅的原因，台灣人真誠感受到LOPIA為客戶服務的那顆心，而不單單只是為了賺錢」、「謝謝創辦人，份量有夠大，吃不完，完全吃不完」。