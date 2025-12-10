連續11年助弱勢　台中長榮攜手慢飛家族募集年菜與加菜金

▲「慢飛家族」公益年菜活動邁入第11年，盼讓弱勢家庭在年節也能享用熱騰騰的年夜飯。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中長榮桂冠酒店與「慢飛家族」合作已邁入第11年，今年依舊在農曆年前推動年菜關懷計畫，以「有你，我很幸福」為主題持續為中彰投地區身心障礙及弱勢家庭送上支持。其今年亦推出多款外帶年菜，從中式桌菜到西式分享餐，都以小家庭到多人團聚的需求設計不同規模的菜色。

飯店今年推出多款外帶年菜，從中式桌菜到西式分享餐，都以小家庭到多人團聚的需求設計不同規模的菜色。常溫外帶年菜分為6人及10人份，價格分別為1萬0888元與1萬3988元；預購葷食年菜還可額外獲得干貝X.O醬與保溫提袋，讓消費者更便利保存與外帶。西式部分推出4人海陸套餐，也開放單品選購，每道自888元起，提供較彈性的圍爐方式。

▲今年年菜詢問度高漲，經典佛跳牆與波士頓龍蝦成為熱門訂購品項。（圖／記者游瓊華翻攝）

飯店指出，過去十多年來，累計已協助三千多戶次弱勢家庭享用年菜，也為兩萬多人次的慢飛天使提供日常加菜金。今年每套5道年菜的捐助組合為2200元，也接受民眾小額捐款，希望讓辛苦一年的家庭能在除夕夜停下腳步，吃上一桌溫熱的飯菜。

十多年來，這項合作累積協助超過三千多戶次家庭，也為兩萬多名慢飛孩子的日常補給加菜金。社工坦言，對許多弱勢家庭而言，穩定的支持比短暫的關注更重要，「十一年沒有中斷，讓家長覺得不是被一次性的幫助，而是被陪伴。」

多家社福機構指出，長期合作讓孩子與家庭「知道有人惦記著」，在寒冬中仍能感受到一份安穩力量。負責照顧慢飛兒的社工說，這些孩子多半在生活與學習上承受外界難以察覺的壓力，平時父母忙於照護或工作，備料、下廚、準備團圓餐往往成為另一層負擔。年菜計畫提供的並非只是「一道道菜」，更是一個家庭得以稍微放下疲憊、在除夕夜好好坐下來吃飯的機會。

▲台中長榮桂冠酒店推出多款外帶年菜，從中式佛跳牆到海陸料理都成為民眾詢問焦點。（圖／記者游瓊華翻攝）