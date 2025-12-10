　
地方 地方焦點

售屋中心變身「小美術館」　弱勢孩子的畫走進人群、走進生活

▲孩子們的作品在明亮空間中展出，呈現純粹筆觸與獨特想像力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲孩子們的作品在明亮空間中展出，呈現純粹筆觸與獨特想像力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

一幅幅色彩繽紛的畫作，悄悄為台中市南屯區的一間售屋中心注入愛的溫度。這裡不只展示房子，更展示了弱勢孩子的夢。社團法人臺灣畫話協會結合社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會的公益畫展首次走入商業空間，由匠泰建設無償提供場地，讓孩子的創作直接與消費人群面對面。展覽開展不久就已售出數幅作品，展期到12月底，想支持這群超有藝術天份的孩子們，要把握最後時間。

長期陪伴弱勢兒少的畫話協會社工指出，孩子中有人身心障礙，有人來自單親或經濟弱勢家庭，也有人正等待被收養。創辦人蔡老師說，許多孩子生活壓力大、不善言語，畫畫成了他們的「第二種語言」。「畫布會聽他們說話。每一幅作品被帶回家，對孩子都是一次真實的擁抱。」

協會社工林老師補充，過去的展覽多在醫院、學校、政府單位舉行，要踏入商業空間並不容易。「孩子看到自己的作品在這樣明亮、漂亮的預售中心展出，都覺得自己變得不一樣了。」林老師說，已有好幾幅被民眾收藏，孩子們非常開心，比得到任何獎狀都棒！

等家寶寶協會表示，對等待家庭的孩子而言，自信就像燈，需要有人為他們點亮。

而這場「畫走進來」的展覽，背後推手是匠泰建設董事長黃建堯。這次推出的「公益賞屋」，讓民眾只要走進預售中心賞屋，不管買不買房，公司都會捐 500 元給公益團體。「這是一份祝福，不是金額問題。」黃建堯說，他希望讓善意變得輕鬆，不會造成民眾壓力。

黃建堯說，開展第一天，一位看屋民眾原本是來參觀建案，卻被一幅畫中的貓吸引，因為那隻貓「跟家裡的一模一樣」。得知作者是身障孩子後，他當場紅了眼眶，不假思索，立即買下畫作。微笑說：「我們家貓咪也找到朋友了。」

黃建堯自己也忍不住收藏了七、八幅作品，因為「孩子的畫有純粹的力量，看了就想支持」，「一般是孩子自己找場地展出，但我們選擇讓畫走進來。企業願意多做一點，世界就會亮一點。」

黃建堯在高中時經歷921大地震，看著父親默默送物資、長期做公益，父親的愛心背影深深印在心底，他說「父親教我，人活著不是只替自己，要對社會有價值。」多年來，他持續捐棺、助學、做小額公益，因為「公益不是行銷，是信念。」所以未來每一季都會持續舉辦公益活動。

▲孩子們的作品在明亮空間中展出，呈現純粹筆觸與獨特想像力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲匠泰建設提供場地舉辦公益展，讓作品首次走進商業空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

