地方 地方焦點

台南原民文化巡迴列車再出發！　走進18校帶孩子看見多元

▲原住民族文化巡迴列車在新南國小啟動，以《槳影・海心》舞作呈現阿美族海洋文化之美。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局推動的「原住民族文化巡迴列車」邁入第11年，今年再度啟動校園巡行，延續地方多元文化教育的深根工程，9日在新南國小舉行開幕式，以阿美族海洋文化為靈感的舞作《槳影・海心》率先登場，象徵耆老與青年攜手復振竹筏航海技藝，將原住民族的文化記憶、生活智慧與世代傳承，以最直觀的方式帶進孩子的眼前。

台南去年已完成全市37區巡迴，今年仍有18所學校踴躍申請，顯示校園對原住民族教育的需求與重視與日俱增。巡迴列車透過故事、舞樂、族語、祭儀、樂器與制度文化的介紹，讓學生在沉浸式體驗中理解「差異」並欣賞「多元」，不再只是課本裡的名詞，而是能親眼看見、親耳聽見的生活文化。

市長黃偉哲表示，臺南是一座以文化共融聞名的城市，巡迴列車扮演重要橋梁，把原住民族的文化脈動帶進校園。透過歌舞、語言與故事，孩子能從體驗中學會理解他人、看見不同，並在生活裡自然建立起對多元文化的尊重。他強調，市府會持續支持學校推動族群教育，讓文化能真正扎根在下一代心中，成為走向世界的底氣。

教育局長鄭新輝指出，活動不只讓孩子認識族群，更讓他們理解每一段文化背後的意義。今年的巡迴內容涵蓋族語教學、制度脈絡與文化意涵說明，也介紹樂器、祭儀與生活技藝，希望孩子能在互動中感受文化的生命力。教育局未來也將持續提升多元族群教育，讓這些體驗成為深化多元文化素養的重要基礎。

教育局表示，今年巡迴學校包括鹽行國中、安定國中、崇明國中、北門國中、青草國小、長安國小、培文國小、新南國小、賀建國小、新泰國小、東興國小、中洲國小、長興國小、歸南國小、果毅國小、大光國小、五王國小及坔頭港國小等18校，後續也將持續推動，讓文化教育的觸角深入每一區、每一所學校。

更多新聞
仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵
快訊／新北刑大代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人
快訊／中國、俄羅斯11架軍機　進入南韓「防空識別區」
新竹貴婦下載App　慘遭詐騙1500萬
李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論
南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

台南皮條客出獄死性不改　媒介泰籍女下海被逮

台南皮條客出獄死性不改　媒介泰籍女下海被逮

台南一名張姓男子曾因媒介少女賣淫被判刑，出獄後卻死性不改，重回老本行繼續當皮條客，卻因衍生不少「交易糾紛」被逮，首次遇到男客假扮警察，騙走小姐5萬5000元，又遇到另名男客有金錢糾紛，最終台南地院依圖利容留性交、猥褻等罪，合併判處張男8月。

台鹽連八金稱霸TCSA門市也拿下台南ESG認證

台鹽連八金稱霸TCSA門市也拿下台南ESG認證

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

受虐柯基判還給飼主　台南動保處回應了

受虐柯基判還給飼主　台南動保處回應了

台南長照協會直陳三大制度困境盼別讓政策成為長照家庭的懲罰

台南長照協會直陳三大制度困境盼別讓政策成為長照家庭的懲罰

