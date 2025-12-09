水管插肛灌水！重拳捶肚胃破裂　狠父虐死2歲兒重判18年定讞

▲台南狠父重拳搥打兒子腹部，害他胃臟破裂，引發敗血症休克死亡。（示意圖，非本案當事人／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南陳姓男子與女友生子後，多次虐待2歲的親生兒子。除了拳打腳踢以外，還以棉繩綑綁兒子雙手入睡，並以水管插兒子肛門灌水，甚至重拳毆打兒子腹部，造成他胃臟破裂，胃內食物流出引發腹膜炎，最後敗血症死亡。一審國民法官將他重判18年，二審維持，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，遭虐死的男童鈞鈞（化名）母親謝女，早在2020年1月間就與前夫生下一名女兒，但謝女離婚後，帶著女兒與陳男交往同居，2人於2021年7月間生下鈞鈞，但陳男、謝女在兒子出生後就開始施暴，台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心接獲通報後，在2022年4月間就將鈞鈞帶走安置，直到2023年7月、鈞鈞滿2歲時結束安置，返回原生家庭一起居住。但沒想到回家後的男童，反而開始地獄般的生活。

鈞鈞返家後，陳男認為他不服管教，經常動不動就施暴，除了巴頭、掌摑，還以熱熔膠條毆打、橡皮筋彈射，更多次在入睡前以棉繩綑綁鈞鈞雙手懲罰，還以蓮蓬頭之水管插入鈞鈞肛門並灌水，有一次陳男氣不過，甚至還抓起鈞鈞衣領，伸到窗外，威脅要將鈞鈞丟到樓下。

陳男在當年10月中的一個中午，吃過泡麵當午餐後，以拳頭重捶鈞鈞的腹部兩下，再以手掌重壓鈞鈞腹部，導致鈞鈞肝臟受損，胃臟更是直接破裂，剛吃完的泡麵從胃裡流出，引發腹膜炎，最後敗血性休克。晚間8點左右，謝女下班回家，發現鈞鈞已經沒有意識，趕緊送醫急救，但因情形嚴重，僅急救半小時就宣告不治。檢警隨後逮捕陳男、謝女，將2人提起公訴。

陳男涉案部分一審由台南地院國民法官審理，國民法官將陳男重判有期徒刑18年。上訴二審後，台南高分院也維持18年刑度。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。至於謝女也因參與虐打兒子，一二審均遭判刑2年，她未上訴第三審，已於去年11月間定讞。