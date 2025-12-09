栽在「交易糾紛」！台南皮條客出獄死性不改　媒介泰籍女下海被逮

▲台南一名皮條客因兩次交易糾紛被逮到媒介小姐賣淫。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／台南報導

台南一名張姓男子曾因媒介少女賣淫被判刑，出獄後卻死性不改，重回老本行繼續當皮條客，卻因衍生不少「交易糾紛」被逮，首次遇到男客假扮警察，騙走小姐5萬5000元，又遇到另名男客有金錢糾紛，最終台南地院依圖利容留性交、猥褻等罪，合併判處張男8月。

判決指出，2018年張男與妻子皆是皮條客，聽聞一名未成年少女欠友人錢，急於還債，便媒介她為客人提供性交易服務，2020年夫妻倆被判刑2年、併科罰金6萬，其中妻子獲緩刑5年。

張男在2022年5月12日假釋出獄後卻重操舊業，繼續媒介小姐性交易。2024年8月31日下午，媒介一名泰國籍A小姐性交易，每次費用2千元，張男藉此賺得1萬6000元報酬。同月31日下午，黃男與A小姐進行性交易時，卻自稱是警察要扣留她的錢，結果得手5萬5000元後逃逸，經A女報警後才逮到人。

但交易糾紛不只一起，同年9月張男媒介另名泰國籍B小姐，每次費用3800元，若是半套（打手槍）B女即可獲得600元至1000元的服務費。9月6日凌晨，B女與張姓男客進行半套服務，雙方卻發生金錢糾紛，B女怒而報警處理，最終張男皮條客的身分也曝光。

台南地院判決，由於張男在前案有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之各罪，構成累犯，且偵查中否認犯行，準備程序改口認罪，依圖利容留性交罪處6月、圖利容留猥褻罪處5月，合併執行8月，得易科罰金。可上訴。