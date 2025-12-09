　
社會 社會焦點 保障人權

栽在「交易糾紛」！台南皮條客出獄死性不改　媒介泰籍女下海被逮

▲位於桃園火車站鬧區前的老字號飯店葉姓父子檔，容留女子以「一樓一鳳」方式從事性交易，桃警持搜索票查獲花名「幻姬」等14名女子到案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台南一名皮條客因兩次交易糾紛被逮到媒介小姐賣淫。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台南報導

台南一名張姓男子曾因媒介少女賣淫被判刑，出獄後卻死性不改，重回老本行繼續當皮條客，卻因衍生不少「交易糾紛」被逮，首次遇到男客假扮警察，騙走小姐5萬5000元，又遇到另名男客有金錢糾紛，最終台南地院依圖利容留性交、猥褻等罪，合併判處張男8月。

判決指出，2018年張男與妻子皆是皮條客，聽聞一名未成年少女欠友人錢，急於還債，便媒介她為客人提供性交易服務，2020年夫妻倆被判刑2年、併科罰金6萬，其中妻子獲緩刑5年。

張男在2022年5月12日假釋出獄後卻重操舊業，繼續媒介小姐性交易。2024年8月31日下午，媒介一名泰國籍A小姐性交易，每次費用2千元，張男藉此賺得1萬6000元報酬。同月31日下午，黃男與A小姐進行性交易時，卻自稱是警察要扣留她的錢，結果得手5萬5000元後逃逸，經A女報警後才逮到人。

但交易糾紛不只一起，同年9月張男媒介另名泰國籍B小姐，每次費用3800元，若是半套（打手槍）B女即可獲得600元至1000元的服務費。9月6日凌晨，B女與張姓男客進行半套服務，雙方卻發生金錢糾紛，B女怒而報警處理，最終張男皮條客的身分也曝光。

台南地院判決，由於張男在前案有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之各罪，構成累犯，且偵查中否認犯行，準備程序改口認罪，依圖利容留性交罪處6月、圖利容留猥褻罪處5月，合併執行8月，得易科罰金。可上訴。

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵
快訊／新北刑大代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人
快訊／中國、俄羅斯11架軍機　進入南韓「防空識別區」
新竹貴婦下載App　慘遭詐騙1500萬
李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論
南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

栽在「交易糾紛」！台南皮條客出獄死性不改　媒介泰籍女下海被逮

台鹽連八金稱霸TCSA門市也拿下台南ESG認證

台鹽連八金稱霸TCSA門市也拿下台南ESG認證

台鹽公司永續布局再創新高，年底前交出亮眼成績！不僅蟬聯「2025 TCSA台灣企業永續獎」永續報告類金級獎，累計已抱回八金一銀，穩坐國內傳統製造業的永續標竿；旗下「台塩生技健康店」也在第三屆「台南市商業服務業ESG概念店」評選中取得認證，等於從企業治理到第一線零售服務全面展現永續能量。

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

受虐柯基判還給飼主　台南動保處回應了

受虐柯基判還給飼主　台南動保處回應了

台南長照協會直陳三大制度困境盼別讓政策成為長照家庭的懲罰

台南長照協會直陳三大制度困境盼別讓政策成為長照家庭的懲罰

台南青年兩天走讀×提案工作坊從鹽田踏查到政策解方

台南青年兩天走讀×提案工作坊從鹽田踏查到政策解方

