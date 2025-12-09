　
地方 地方焦點

傳統製造業標竿！台鹽連八金稱霸TCSA　門市也拿下台南ESG認證

▲台鹽蟬聯TCSA永續報告金級獎，累計八金一銀，成為傳統製造業永續典範。（記者林東良翻攝，下同）

▲台鹽蟬聯TCSA永續報告金級獎，累計八金一銀，成為傳統製造業永續典範。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台鹽公司永續布局再創新高，年底前交出亮眼成績！不僅蟬聯「2025 TCSA台灣企業永續獎」永續報告類金級獎，累計已抱回八金一銀，穩坐國內傳統製造業的永續標竿；旗下「台塩生技健康店」也在第三屆「台南市商業服務業ESG概念店」評選中取得認證，等於從企業治理到第一線零售服務全面展現永續能量。

TCSA由台灣永續能源研究基金會主辦，被視為「台灣企業永續奧斯卡」。台鹽今年再奪「永續報告類—傳統製造業第2類金級獎」，評審肯定其在非財務資訊揭露、治理韌性及氣候風險因應的高標準表現，也象徵這家七十年老品牌已成功完成永續轉型，讓企業招牌更添綠色價值。

台鹽董事長丁彥哲表示，企業多年持續依循聯合國SDGs指標，並接軌GRI、SASB、TCFD等國際準則，強化透明度、深化永續策略，連續拿下金級獎不僅是一項肯定，更證明台鹽在全球氣候變遷挑戰中，具備穩健應對的長期競爭力。

▲台鹽蟬聯TCSA永續報告金級獎，累計八金一銀，成為傳統製造業永續典範。（記者林東良翻攝，下同）

永續不止於總部治理，台鹽也把ESG理念落實到產品與門市服務。「台塩生技健康店」此次通過台南市府評選，正式成為製造業跨足永續零售的示範案例。店內導入PCR、25% rPET環保瓶器與無瓶標水，推動綠色消費；同時舉辦社區健康講座與檢測，深化與地方連結；在人力治理方面更提供優於法規的休假制度與獎勵制度，打造友善職場。

台鹽表示，未來將持續以「從產品到服務都永續」為方向，強化企業韌性與環境責任，讓民眾在消費、使用產品的每一個細節中，都能感受到永續的力量。

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

