社會 社會焦點 保障人權

台南受虐柯基犬判還給飼主　動保處：會精進蒐證流程

▲台南市動保處表示，柯基犬目前仍在動物之家由獸醫妥善照護，健康狀況穩定。（台南市動保處提供，下同）

▲台南市動保處表示，柯基犬目前仍在動物之家由獸醫妥善照護，健康狀況穩定。（台南市動保處提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府2023前年底依動保法沒入一隻疑似受虐的柯基犬，飼主不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院近日認定柯基犬未達「情節重大且有致死之虞」要件，判決市府須將犬隻返還，台南市動保處9日表示尊重判決，未來案件將更著重蒐證精準度，以避免類似法律見解落差。

▲台南市動保處表示，柯基犬目前仍在動物之家由獸醫妥善照護，健康狀況穩定，待收到高等行政法院判決書後，將通知飼主辦理返還程序並進行飼主責任宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市動保處表示，尊重高雄高等行政法院的判決，會依指示辦理後續返還程序。當時基於影片內容與現場狀況，為確保犬隻安全才依規定裁處與沒入。針對法院對「致死之虞」的不同見解，動保處會再強化未來案件的證據蒐集與判斷流程。

▲台南市動保處表示，柯基犬目前仍在動物之家由獸醫妥善照護，健康狀況穩定，待收到高等行政法院判決書後，將通知飼主辦理返還程序並進行飼主責任宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市動保處指出，該隻柯基目前仍在動物之家由獸醫與專業人員照護，健康狀況良好。待收到高等行政法院判決書後，將通知飼主辦理返還程序並進行飼主責任宣導，後續也會不定期訪視追蹤，確認照護方式確實改善。

據了解，依動保法規定，飼主應避免動物遭受虐待、傷害；若行為「情節重大且有致死之虞」，主管機關得逕行沒入。本案影片可見當事人有徒手毆打、腳踹犬隻情況，市府當時依影片與現場評估認定具高度風險，因此啟動預防性沒入。惟法界指出，法院依獸醫鑑定結果認為犬隻未受實質傷害，難構成「致死之虞」，因此改判市府敗訴。

▲台南市動保處表示，柯基犬目前仍在動物之家由獸醫妥善照護，健康狀況穩定，待收到高等行政法院判決書後，將通知飼主辦理返還程序並進行飼主責任宣導。（台南市動保處提供）

法界人士表示，行政機關在面對疑似虐待情形時必須採取預防性作為，介入係有必要的，但法院判決會依更嚴謹的構成要件來認定，在法律操作上與動保實務上，確實存在認定或現實差異。未來重保單位在執法時，應加強蒐證、檢傷、情節判斷與執法流程，提高執法精準度，以更完整的證據支持每一項行政處分，避免同類案件再次陷入爭議。

