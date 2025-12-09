　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

▲▼ 日本青森7.6地震傳災情！　陳其邁：隨時提供必要支援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄友好城市青森縣與陸奧市陸續傳出地震災情，照片為今年10月份，雙方共同簽署友好交流協定合影。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

日本青森縣東方外海昨（8日）深夜發生規模7.6地震，高雄友好城市青森縣與陸奧市陸續傳出災情。高雄市長陳其邁第一時間即指示行政暨國際處向友好城市窗口聯繫，表達高度關切與慰問，並於今日上午正式致函青森縣知事宮下宗一郎及陸奧市市長山本知也，表達對震災的關心，並衷心期盼災後復原工作能夠順利推進。

陳其邁指出，高雄市政府將持續掌握災區後續情況，並隨時準備好提供一切必要的協助，與日本城市保持密切聯繫。 8日地震發生，高雄市府旋即向派駐高雄的陸奧市職員小林晉先生了解最新狀況，並致上誠摯關心。

▲▼ 日本青森7.6地震傳災情！　陳其邁：隨時提供必要支援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲日本青森7.6地震傳災情！陳其邁：隨時提供必要支援。（圖／記者賴文萱翻攝）

行政暨國際處進一步說明，目前青森縣各地災情仍在持續掌握中，陸奧市則主要為建物破損、停電等災害，並已啟動部分災民的安置作業，所幸暫無傳出人員傷亡。

陳其邁強調，高雄市對友誼城市所面臨的挑戰感同身受，若青森縣及陸奧市在後續復舊重建、防災經驗交流或任何領域有支援需求，高雄市將隨時準備提供協助，並持續保持密切聯繫，也祈願日本的市民朋友們皆能平安無恙、地方盡快恢復正常生活。

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄日本震災青森縣陸奧市陳其邁

