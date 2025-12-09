訓練殺手16槍奪命！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕

▲警方公布范嘉榮照片發佈通緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

高雄市左營區今年8月發生的詐欺通緝犯羅天義遭槍手連開16槍身亡的重大命案，橋頭地檢署已偵結起訴9人，但幕後統籌策劃的主嫌范嘉榮及槍手等4人，案發後即潛逃海外遭通緝。警方昨（8日）公布范嘉榮照片，並追查出驚人背景：這名26歲的嫌犯，竟是新北檢警今年偵辦社會矚目「閃兵集團」時，曾與藝人陳零九、陳大天等人同日被拘提的「閃兵役男」。

據悉，這起槍擊案疑與北部幫派恩怨及龐大的販毒利益糾紛有關，幕後黑手斥巨資、大規模動員犯案，意圖殺人立威，過程相當縝密。其中主嫌范嘉榮為逃避兵役，2024年透過管道找到「閃兵集團」首腦陳志明，花了約10萬元學習以憋氣、丹田出力等方式製造高血壓假象，成功獲得複檢機會。

▼今年5月間，范嘉榮閃兵案被永和警方逮捕，3個月後犯下殺人案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北檢警今年5月偵辦閃兵集團時，查出范嫌也是其中一名役男，在5月14日於新北永和區被拘提到案，當時藝人陳零九、陳大天、大根等10人也同日遭掃蕩。然而，警方懷疑范嫌在等待複檢的這段期間，即已接下這起槍擊案的「任務」，並於4月開始策劃。槍擊案於8月22日發生後，范嘉榮在犯案後短短半小時內即搭機飛往柬埔寨，行徑異常迅速。

高雄警方昨（8日）公布范嘉榮的照片並強調全力追緝。雖然范嫌沒有幫派註記，但與北部某知名幫派往來甚密。警方研判，羅姓死者疑似與該幫派重要幹部結怨，且涉及毒品利益糾紛，因此幕後黑手找來范嫌參與策劃，殺人過程縝密且大規模動員，警方正擴大追查背後金主與幕後黑手。橋頭地檢署已對范嘉榮等4名在逃嫌犯發布通緝。